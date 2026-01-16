Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Д ържавният глава Румен Радев връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. В 10.00 часа групата на „Алианса за права и свободи” ще пристигне на „Дондуков” 2.

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Точно за пет дни президентът избра да връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет.

Досега и първата политическа сила - ГЕРБ-СДС, и втората - ПП-ДБ, върнаха папката на президента празна. При третия опит мандатът се дава на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два мандата - тук няма срок от 7 дни за изпълнението му.

АПС с първа реакция за третия мандат

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Все още не е ясно дали от ПГ на Ахмед Доган ще задържат папката и ще мислят как да постъпят, или ще я върнат веднага.

Нагласите и коментарите обаче са в посока на това да няма друг кабинет в 51-ото Народно събрание.