Подновиха заседанието за убийството в мол в София

Вчера на обвиняемия му прилоша

22 октомври 2025, 17:59
С ъдът поднови  в 17:20 часа заседанието си по мярката на 15-годишния младеж, обвинен за убийството на свой връстник след конфликт в мол в София. Очаква се да стане ясно дали момчето ще бъде задържано за постоянно, предаде NOVA.

Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало.

Прекъснаха заседанието за момчето, намушкало връстник в мол

Линейката откара момчето в "Пирогов". След преглед то беше освободено. Препоръчана бепе консултация с детски кардиолог, защото бащата на обвиняемия казал, че синът му има проблеми със сърцето. Семейството обаче не разполага с медицинска документация.

От "Пирогов" с информация за 15-годишния, задържан за намушкване на връстник в мол

Впоследствие 15-годишният беше настанен в Националната кардиологична болница. От лечебното заведение заявиха за NOVA, че състоянието на детето е стабилно и изяснено и ще бъдат уведомени компетентните органи. В 16 часа младежът беше изписан от здравното заведение. 

Източник: NOVA    
Съд Убийство Младеж Мол София
