Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Н ародното събрание по предложение на МС ще избира ръководителят на Държавна агенция „Разузнаване“. Това реши парламентарното мнозинство, приемайки на второ четене законовите промени, предложени от депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, отнемайки правомощието на президента да назначава с указ, информира БНР.

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски.

Отхвърлено беше предложението на „Възраждане“ законовите изменения да влязат в сила едва една година след полагане на клетва от следващия държавен глава.

В дискусията по законопроекта участие взеха само представители на опозицията. Според Николай Радулов от МЕЧ се връщаме във времената отпреди 1989 г

„Когато един политически орган избира политически кабинет – Министерският съвет, и след това избира ръководство на службите, както ни се предлага сега, имаме политически Министерски съвет с политичеко ръководство на службите.

Това противоречи на основния принцип, който сме заложили във всички глави първи на тези специални закони, свързано с това, че службите са аполитични и не се занимават с политика“,

каза Радулов.

„Какво ще правим, когато след година се явим на президентски избори и президентът се казва по друг начин? Ще променим отново същите тези закони, защото вече той ще бъде удобен за изпълнителната власт и за политическото мнозинство в Народното събрание“, попита Цвета Рангелова от „Възраждане“.

А съпартиецът ѝ Петър Петров предупреди, че

ще сезират КС.

„Тъй като считаме, че той е противоконституционен и след като бъде приет от мнозинството ГЕРБ, „Има такъв народ“, „Ново начало“ и БСП, след като бъде обнародван в Държавен вестник, ние ще търсим подкрепа от останалите партии, които зоват, че са опозиционни, за намиране на минималния брой от 48 подписа от народни представители, за да оспорим и тези законопроекти пред Конституционния съд“, коментира Петров.