Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК, кои са номинираните

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П резидентът Илияна Йотова провежда публично изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. То започна в 12:00 часа в сградата на президентската институция на "Дондуков" 2.

Изслушването е част от процедурата по избор на нов състав на ЦИК – органът, който организира и контролира провеждането на изборите в страната.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

На него са поканени за първи път и членове на Обществения съвет. Според Йотова е важна тяхната гледна точка и мнение и те са допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България.

В рамките на изслушването всеки кандидат прави кратко представяне, след което президентът ще зададе на всеки по един въпрос. Право на въпрос ще имат и представителите на Обществения съвет към ЦИК, от който присъстват четири неправителствени организации.

"На изслушване поканихме за първи път и членове на Обществения съвет, тъй като за нас тяхната гледна точка и мнение е от изключителна важност", каза Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че в Обществения съвет към ЦИК членуват неправителствени организации, които са консултативен орган и допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България.

Президентът припомни, че коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ не направи предложение за заместник-председател на ЦИК по време на консултациите. Тя заяви, че в същия ден е било изпратено писмо до коалицията, с което е дадена възможност до 11 юни 2026 г. да предложат кой от кандидатите им да бъде назначен за заместник-председател, но до този момент отговор не е получен.

Йотова обясни, че след изслушването на кандидатите ще последва издаване на указ за назначаването им като членове на ЦИК от 23 юни. Причината е, че предстоят много на брой частични избори и досегашният състав на ЦИК ще бъде оставен да довърши работата си.

„Благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж, смелост и отговорност, за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК“, обърна се държавният глава към кандидатите. Тя отбеляза, че последните пет години са били много трудни, проведени са били 11 избора и поздрави досегашните членове на ЦИК за работата им.

Илияна Йотова каза на кандидатите за членове на ЦИК, че от тях зависи доколко институциите в България ще се ползват с легитимност и че трябва да подберат най-добрите експерти, които да участват във всички нива на изборния процес.

„Най важната работа, която трябва да свършите, с всички останали разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес“, каза президентът.

Илияна Йотова отбеляза, че в рамките на изслушването всеки кандидат ще направи кратко представяне, тя ще зададе на всеки по един въпрос, като право на въпрос ще имат и представителите на Обществения съвет към ЦИК, от който присъстват четири неправителствени организации.

Първо думата беше дадена на Георги Хорозов, който е номинацията на "Прогресивна България" за председател на ЦИК.

"Юрист съм и моят юридически стаж е повече от 30 години. Основната ми специализация и опитът, който имам, е в сферата изключително на административното право и процес, на частното право, на въпроси, които са свързани с юридическите лица с нестопанска цел. Участвал съм в редица както неправителствени организации (НПО), така и колективни органи", каза Хорозов, цитиран от БГНЕС.

Кандидатът отбеляза, че се гордее се участието си във Висшия адвокатски съвет – орган, който има това качество и тази възможност не само да управлява адвокатурата, но и да извършва конкретни действия, свързани с правоприлагането, с усъвършенстването на законодателството, включително и с възможността да прави предложения за противоконституционност на определени текстове от закона, които имат отношение към гражданските права.

"Обстоятелството, че избирателното право е едно от основните конституционно закрепени права, е едно право, което според теорията се приема като т.нар. чисто право, т.е. право, на което не съответства задължение, е изключително важно. Аз смятам, че номинацията ми е номинация, която позволява от опита ми да представя свое виждане, концепция и въобще начин на участие в Комисията, който от една страна да отчита обстоятелството, че председателят е пръв сред равни, но и да удовлетвори тази отговорност, която председателят би имал като самостоятелен орган, на който са възложени и определени самостоятелни компетентности съгласно Изборния кодекс", каза Хорозов.

На 9 юни президентът проведе консултации с парламентарно представените формации, по време на които те представиха своите номинации за членове на комисията. Съгласно разпределението на местата коалиция „Прогресивна България“ получава седем представители, ГЕРБ-СДС – трима, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – двама, „Движение за права и свободи“ – двама, а „Възраждане“ – един.

Най-голямата парламентарна сила – „Прогресивна България“, предложи Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията номинира още Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева и Стоянка Цветкова.

От ГЕРБ-СДС издигнаха кандидатурите на Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова.

Предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева. Коалицията не е излъчила кандидат за заместник-председател на комисията.

От „Движение за права и свободи – ДПС“ номинираха Исмаил Осман и Цветан Енчев, а „Възраждане“ предложи Маргарита Махаева за член и заместник-председател на ЦИК.

Любопитен момент в процедурата се оказа изборът на кандидат за секретар на комисията. След като бяха направени две номинации за поста, се наложи теглене на жребий. Така Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС беше определена за кандидат за секретар на ЦИК, а Исмаил Осман от ДПС остана номинация за заместник-председател.

Спор се зароди относно разпределението на мандатите.

От "Демократична България" твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. "Възраждане" също обяви, че ще предприеме такива действия.

Партиите на консултации при президента за новия състав на ЦИК

Каква е ролята на ЦИК?

Централната избирателна комисия е постоянно действащ независим държавен орган, който отговаря за подготовката и провеждането на всички видове избори и национални референдуми в България. Комисията следи за спазването на изборното законодателство, регистрира участниците във вота и обявява окончателните резултати от изборите.

Новият състав на ЦИК ще има ключова роля в организацията на предстоящите изборни процеси и гарантирането на прозрачността и доверието в изборната система.