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Голям празник е! Вижте какво се прави и кой има имен ден

На 22 юли православната църква почита света равноапостолна Мария Магдалена (Магдалина). Тя е била една от най-преданите последователки на Иисус Христос и е известна като първия човек, на когото Христос се явява след Възкресението

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 10:30
Голям празник е! Вижте какво се прави и кой има имен ден
Мария Магдалена   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 22 юли православната църква почита света равноапостолна Мария Магдалена (Магдалина). Тя е била една от най-преданите последователки на Иисус Христос и е известна като първия човек, на когото Христос се явява след Възкресението. Мария Магдалена е и първата, която възвестява благата вест.

Света Мария е наречена Магдалина, защото била родом от селото Магдала край Генисаретското езеро. Тя била от онези предани жени, които заедно със Света Богородица и апостолите придружавали Иисус Христос по време на тригодишната Му проповед в селата и градовете на Палестина. 

Апостолите помагали в общуването с хората, които слушали проповедта на Спасителя за вечния живот в Божието царство, а жените се грижели за битовите нужди на цялата група около Него.

Тихо, скромно и с много преданост тези жени посветили време и труд на спасителната мисия на Богочовека. Те били и при кръста, а след смъртта и погребението Му приготвили благовонно миро (оттук наричани мироносици), за да помажат по обичая тялото на Христос, повито и положено в изсечения в скалата гроб.

Рано сутринта на третия ден отишли на гроба. Изпреварила всички, първа стигнала там Мария Магдалина и за голяма своя изненада видяла, че големият камък, затварящ гроба, е отместен и той е празен. Тогава тя бързо изтичала при апостолите и съобщила: „Дигнали Господ от гроба!“.

Йоан и Петър веднага побeгнали към гроба и видели, че тялото на Учителя го няма. Те се върнали, а Мария останала при гроба и плачела. И един момент се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала, а помислила, че е градинарят.

Затова казала: „Ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил“. Спасителят се обърнал към нея по име: „Марийо!“. Едва тогава тя Го познала, а Той я изпратил да съобщи на апостолите, че е възкръснал. Така Мария Магдалина станала първата възвестителка на спасителното Христово възкресение и затова е наричана равноапостолна. След Възнесението на Христос, Мария Магдалина като апостолите проповядвала словото Божие в различни страни.

Обичаи, поверия и символика на празника

Празникът в чест на Света Мария Магдалина носи със себе си дълбока духовна символика и богатство от народни обичаи, насочени към здравето и семейното благополучие. В християнската традиция образът на светицата се възприема като символ на искрената вяра, покаянието, духовното обновление и несломимата преданост към истината. Затова се вярва, че денят носи специална благословия, особено за жените и дома.

Според народните поверия на този ден молитвите се чуват по-лесно, поради което вярващите посещават храмовете, палят свещи и отправят молби за здраве, рожба, закрила и семейно разбирателство.

От изключително значение е на празника да се пази мир в отношенията – хората вярват, че не бива да се влиза в конфликти или да се таи обида, тъй като изречените лоши думи могат да донесат дълготрайни раздори у дома.

Традицията повелява семействата да се събират на празнична трапеза, а именниците да черпят своите близки и приятели. В редица райони на страната се спазва и обичаят да се раздават обредна питка, плодове или сладки за здраве и в памет на светицата, с което се укрепват връзките в общността и се споделя празничната радост.

На 22 юли имен ден празнуват Мадлен, Мадлена, Магдалена, Магда, Миглена.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Света Мария Магдалена Православна църква Възкресение Христово Равноапостолна Мироносици 22 юли Имен ден Народни обичаи Вяра и преданост Семейно благополучие
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