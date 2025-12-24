България

Очаква ни студен и снежен януари

24 декември 2025, 14:07
П ригответе се за студени и снежни зимни дни - ранните прогнози за месец януари са за студено време с чести снеговалежи. България ще попада периодично в обхвата на преминаващи смущения. Температурите през по-голямата част от месеца ще се движат около и под обичайните нива, предаде NOVA.

Моделите на Европейския център за средносрочно прогнозиране чертаят средно седмично количество на валежа над нормата почти до 20 януари, но се очаква последните 10 дни от месеца да са по-спокойни.

Температурите ще са под обичайните за януари поне до средата на месеца. В Северна и Западна България предстоят ледени дни, при които денем термометрите ще измерват стойности в интервала 0-5 градуса, а нощем и рано сутрин - от минус 5 до минус 10, с възможни колебания и в по-ниския диапазон.

След 15 януари студът постепенно ще отстъпи, но усещането за зима ще се задържи с температурни нива около нормите за сезона.

