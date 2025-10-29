България

Предлагат НОИ да изплаща еднаква базова пенсия на всички

По-рискови инвестиции за младите и 10% вноски

29 октомври 2025, 12:24
Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Какво разказаха част от замесените в случая

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Н ационалният осигурителен институт да изплаща еднаква базова пенсия на всички с необходимия стаж и възраст и да се засили ролята на частните пенсионни фондове – тази идея предложиха участници във форум на тема "За пенсионната система – с поглед напред", организиран от Българското актюерско дружество, съобщи Pariteni.bg.

Председателят на дружеството Татяна Битунска акцентира върху разходите за пенсии, които трайно са над 10 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), и върху проблема с дефицита в държавното обществено осигуряване (ДОО):

"11% разход за пенсии от БВП сам по себе си не е лош показател, стига обаче да можем да си го позволим. В същото време обаче тези плащания водят до зависимост на държавното обществено осигуряване и близо 50% от разходите на последното трябва да бъдат финансирани от бюджета".

Експертите за пореден път настояха осигурителната вноска за допълнителното пенсионно осигуряване в частните фондове да се увеличи от сегашните 5 на 10 процента, както и да се въведе т.нар. мултифондова система. Тя дава възможност парите от индивидуалните партиди да се инвестират по-рисково, но и с по-висока доходност, за по-младите хора.

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Актриса от

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
<p>НАТО коментира намаляването на американски военни в Европа&nbsp;</p>

„25 години СБЛЪСЪК“ разпалва страстите с ексклузивни теми и гости

<p>Санкции удариха &quot;Лукойл&quot; - партньорите им преосмислят съвместни проекти</p>

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

Подариха златна корона на Тръмп в Южна Корея

<p>Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея</p>

<p>Крис Еванс и Алба Баптиста станаха родители</p>

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

