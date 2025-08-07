България

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Най-много от тях са за стаж и възраст

7 август 2025, 13:21
П од запор през миналата година са били 7341 пенсии, а сумата която е възбранена по тях е за над 2,2 млн. лева. Това показват данните на НОИ, цитирани от Pariteni.bg

Най-често пенсии се запорират за неплатени задължения към хазната и комунални сметки.

Най-много са запорираните пенсии за стаж и възраст – 6512, като сумата, която тези хора трябва да получат е над 1,9 млн. лева.

Запорирани са и 36 инвалидни пенсии, както и 659 пенсии на работили в системата на МВР и отбраната.

Най-много са запорираните пенсии в София – 2291 и Перник – 570. в същото време едва 36 са пенсиите под запор в Търговище, а три са на хора, които живеят в Турция.

В момента върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата не може да се налагат запори. За просрочени задължения към бюджета защитената от запор сума от заплатата е по-голяма. Тя се получава като от средната брутна месечна заплата за страната се извади минималната заплата и получената сума се раздели на две. Така при 933 лева минимална заплата за 2024 г., защитената от запор сума е била близо 1500 лева. С увеличението на минималната заплата от април тази година на 1077 лева тази сума се променя.

Общо 1 464 421 пенсии се изплащат по банков път, като сумата която се превежда от НОИ за тях е в размер близо 1,43 млрд. лева.

Средната възраст на новите пенсионери намалява за последните две години, отчитат още от НОИ. През 2023 г. тя е била 59,21 години, при 59,42 години за мъжете и 58,98 години за жените. През миналата година средната възраст на новите пенсионери пада на 58,64 години, като за мъжете е 58,84 години, а за жените – 58,44 години.

Намалява и натрупаният от тях стаж. Така например през 2020 г. средният стаж на мъжете, които са се пенсионирали през тази година е бил 37,8 години, а на жените – 35,1 години. През 2022 г. те са вече 36,9 години и 34,6 години, а през миналата – съответно 36,2 години за мъжете и 34 години за жените.

Новите пенсионери обаче взимат по-големи пенсии, средната за стаж и възраст през 2023 г. е била 843 лева, а през миналата – 925,54 лева.

Източник: Pariteni.bg    
