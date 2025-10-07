Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Б ургас и Перник догонват София по високи пенсии, показват последните данни на НОИ. Към края на юни средната пенсия в столицата е 1141 лева, в Перник тя е 1018 лева, а в Бургас – 1029 лева. Всички тези данни обаче са преди увеличението на пенсиите от 1 юли с 8,6% от 1 юли 2025 г.. В резултат на това, минималната пенсия стана 630,50 лева, а социалната пенсия за старост се увеличи до 333,48 лева, предаде Pariteni.

В други осем области средната пенсия надхвърля 900 лева, като най-високи са в Кюстендил – 974 лева, Варна – 992 лева и Стара Загора – 991 лева.

Най-ниски остават пенсиите в Кърджали – 780 лева, Разград – 770 лева, Силистра – 776 лева и Търговище – 781 лева.

7 човека взимат над тавана, определен по закон, който е 3400 лева. С максимална пенсия пък са 4749 човека.

25 428 са новите пенсионери, успели да се пенсионират през второто тримесечие на тази година, като за първите 6 месеца броят им достига 52373. От тях почти 47 000 са отпуснатите нови пенсии, а 5375 човека са получили наследствени пенсии, показват последните данни на НОИ. Близо половината от новите пенсионери са с инвалидни пенсии поради общо заболяване или такива са 12 685 човека, което показва, че се запазва тенденцията всяка втора пенсия да е инвалидна.

Държавното осигуряване изплаща малко над 1,485 млн. пенсии към края на юни, като тези за първа и втора категория труд са близо 22 400 или едва 2,2 на сто от всички. Новите пенсионери за първите шест месеца работили в двете категории труд са само 44 човека.

2 054 865 са пенсионерите у нас към края на юни, а средната пенсия е близо 934 лева, като за мъжете тя е 1040 лева, а за жените – 863 лева.

Средната пенсия за стаж и възраст обаче е 996 лева, като за мъжете е 1112 лева, а за дамите – 930 лева. Пенсията за инвалидност е 678 лева, а работещите в МВР и отбраната взимат средно по 1681 лева