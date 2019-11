Преди 20 г. Бил Клинтън изнася реч на площад „Св. Александър Невски”

Д обър ден.

Това са първите думи, които американския президент Бил Клинтън изрича на пл. „Свети Александър Невски” на 22 ноември 1999 г., ден след като каца на българска земя.

Клинтън е първият действащ американски президент, който идва на посещение в страната ни, малко след десетата годишнина от промените, настъпили след 10 ноември 1989 г.

Бил Клинтън пристига в България с дъщеря си, трима конгресмени и още няколко представители на Съединените американски щати през вечерта на 21 ноември 1999 г.

Той е посрещнат от втория демократично избран български президент – Петър Стоянов.

„Гордея се, че съм първият американски президент, който посещава свободна България”, това казва Клинтън пред огромната тълпа, събрала се на площада пред катедралата.

„След края на Студената война на вашата страна ѝ трябваше много повече време да се разтопи. Преживяхте много неистински пролети”, казва още в речта си американският президент.

Словото, което Клинтън изрича, е насочено към единствения правилен път за България - непрекъснатия стремеж към установяването на една съвършена демокрация.

„Позволете ми да кажа на всички хора в Съединените щати, Европа и навсякъде по света, където ни гледат, че това е една прекрасна страна. Елате и помогнете на България да изгради бъдещето си”, заявява американският държавен глава под възгласите на тълпата, която скандира името му.

Клинтън използва посещението си в страната, за да повдигне въпроса за критичната ситуация в Косово и подкрепата на България за действията на НАТО, предприети по време на Косовската война:

„Надявам се тази вечер хората в Сърбия да могат да ни чуят и да знаят, че ако изберат пътя, който избра България, ще получат своето заслужено място в Европа, което им бе отнето от Слободан Милошевич, а Америка ще ги подкрепи”.

Бил Клинтън е първият действащ американски президент, който посещава България, но отношенията между страната ни и САЩ имат своите много по-далечни корени.

Първите контакти между българи и американци се случват през началото на 19-ти век, посредством литературата и американски мисионери.

Първата американска книга, преведена на български, е „Алманахът на бедния Ричард” на Бенджамин Франклин през 1837 г.

Американският мисионер Елиас Ригс издава първата българска граматика за чужденци през 1843 г.

Американският журналист Дженюариъс Макгахан, кореспондент на London Daily News, пък е един от първите, които описват зверствата и последиците от потушеното Априлско въстание.

Алеко Константинов е българският писател, който за пръв път събира в едно книжно тяло – пътеписът „До Чикаго и назад”, своите впечатления от другата страна на океана.

