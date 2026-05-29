Петър Витанов: Ще замразим депутатските заплати

Обновена преди 54 минути / 29 май 2026, 12:24
Източник: БГНЕС

"Сега ще отворим пак Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, за да замразим възнагражденията на народното представителство". Това заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в Народното събрание.

Витанов обясни, че иска да опровергае нещо, което е тръгнало по медиите и в интернет пространството, а именно за възнаграждението на народното представителство.

"Причината да не сме въвели това замразяване, е фактът, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в Правилника", уточни той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България" увери, че след приемането на Закона за противодействие на корупцията на второ четене, ще отворят отново ПОДНС и ще направят необходимото, така че ще се съобразят с общата концепция и виждане на правилството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители.

„Не съм чел методологията все още", добави Витанов.

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Свят Преди 14 минути

Скотланд Ярд проверява видеоклип, в който носителката на „Оскар“ Дейм Хелън Мирън и съпругът ѝ са обект на агресивни словесни атаки в Лондон заради подкрепата на актрисата за Израел. Властите разследват случая като престъпление от омраза

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Свят Преди 15 минути

Румънските власти съобщиха, че се подготвят допълнителни отбранителни мерки

САЩ заплашиха Оман със санкции

САЩ заплашиха Оман със санкции

Свят Преди 58 минути

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

„Полското икономическо чудо" в „Темата на NOVA"

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

Свят Преди 1 час

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

Сараево

Уикенд без фалит: Вижте 10-те най-достъпни дестинации в Европа

Свят Преди 1 час

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Любопитно Преди 1 час

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Унгария разреши „Будапеща Прайд" след години на ограничения

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Свят Преди 1 час

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

България Преди 1 час

Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Любопитно Преди 1 час

Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа

СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

Свят Преди 2 часа

Това е първият такъв случай от началото на настоящата епидемия

<p>НАТО без САЩ? Предстои ли най-големият повратен момент в историята на Алианса</p>

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Свят Преди 2 часа

Рисковете, свързани с евентуалното излизане на САЩ от НАТО, са огромни и Алиансът трябва да изготви план за действие, ако това се случи, предупреждават експерти

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на зодиакалните знаци с най-трудни личности - от спокойни и дипломатични до такива, които не прощават обиди, обичат контрола и лесно провокират конфликти

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Любопитно Преди 2 часа

Латино дивата промени общата им татуировка, за да изтрие името на актьора. Докато Лопес признава, че раздялата почти я е съсипала, Афлек е категоричен: „Няма скандал, няма сапунена опера, истината е много по-банална, отколкото хората вярват“

МС даде „зелена светлина" за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

България Преди 2 часа

"Започваме ударно проектиране" обясни регионалният министър иван Шишков

МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон

МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон

България Преди 2 часа

