Петър Витанов: Ще замразим депутатските заплати

"Сега ще отворим пак Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, за да замразим възнагражденията на народното представителство". Това заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в Народното събрание.

Витанов обясни, че иска да опровергае нещо, което е тръгнало по медиите и в интернет пространството, а именно за възнаграждението на народното представителство.

"Причината да не сме въвели това замразяване, е фактът, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в Правилника", уточни той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България" увери, че след приемането на Закона за противодействие на корупцията на второ четене, ще отворят отново ПОДНС и ще направят необходимото, така че ще се съобразят с общата концепция и виждане на правилството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители.

„Не съм чел методологията все още", добави Витанов.