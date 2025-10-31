България

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

Това връща България назад и увеличава дефицита, смятат депутати

31 октомври 2025, 11:14
ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години
Източник: БТА

Т ова правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще е късно. Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от Мартин Димитров.

"Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че ще вдигат данък "дивидент". Ще видим с колко точно в окончателния бюджет, но подобно нещо е тежък удар по инвестиционната активност. Това връща България назад и увеличава дефицита", категоричен бе Димитров.

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Народният представител разкритикува управляващите, отдали се на турболяв популизъм, без да включат в проектобюджета каквито и да е мерки за намаляване на разходите. Икономистът напомни, че именно "Да, България" е предложила редица десни мерки за намаляване на разходите и поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба. 

"Естония направи това с голям успех през 2000-а година и привлече много сериозни инвестиции. Затова в момента Естония има европейски доходи", подчерта Димитров. На репортерски въпрос относно обвиненията на Бойко Борисов за бюджета на предишните управляващи от ПП-ДБ и ГЕРБ, Димитров отговори:

"Очаквам Борисов скоро да се оправдае за състоянието на бюджета и с хан Аспарух. Да каже "Защо хан Аспарух точно тук дойде и точно тук си разположи държавата?". Фактите са, че по време на нашия кабинет дефицитът беше 2%. През 2026-а трябва отново да е 2% - нещо, което управляващите не могат да постигнат!" 

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че още преди месец формацията му е предложила пакет от десни мерки - нулева ставка за реинвестираната печалба; таван за бонусите в публичния сектор; промени в Закона за обществените поръчки, включително за частните болници; реформа, с която държавните служители да започнат да си плащат осигуровките.

"Очаквахме да чуем нещо за реформи, но вместо това се въртят едни числа, с които да се каже само - ще взимаме повече от работещите, ще взимаме повече от произвеждащите и ще наливаме в държавната икономика. Това не е просто левичарско, а граничи с абсурд", анализира Божанов.

Колегата му Ивайло Мирчев напомни, че днес изтича крайният срок за внасяне на бюджета, какъвто обаче все още няма. Според него това е ясен знак, че управляващите очевидно имат сериозни проблеми и колебания. 

"Днес минималната заплата е една, утре е друга, първо вдигат данъци и осигуровки, после не ги вдигат - пълен хаос. Големият въпрос е къде е бюджетът. Търсим го и ние, но не го намираме", подчерта съпредседателят на "Да, България".

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

На въпрос относно преформатирането във властта през последните седмици политическият лидер направи интересно сравнение между края на 80-те години и настоящето в България.

"Префоматирането е малко като перестройката, ако си спомняте 80-те години в Съветския съюз. Перестройката дойде и тук и на конгрес на БКП Тодор Живков каза: "Да се снишим!" Борисов днес в общи линии прави същото - уж тръгна да преформатира, а накрая се сниши", заключи Мирчев.

Източник: ПП "Движение Да България"/Пресцентър    
ПП ДБ бюджет
Последвайте ни
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

pariteni.bg
7 финалиста за „Автомобил на годината в Европа“, 6 с електрическо задвижване

7 финалиста за „Автомобил на годината в Европа“, 6 с електрическо задвижване

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 13 минути

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 29 минути

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Започва Black Friday на Flip.bg

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 1 час

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 1 час

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 1 час

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

<p>Край на безплатното паркиране за електромобили в София, предлага Контрера</p>

Предложение: Край на безплатното паркиране в Синя и Зелена зона за електромобили в София

България Преди 1 час

Общинският съветник Карлос Контрера предлага физическите лица, които са собственици на електрически автомобили да заплащат годишен стикер за преференциално паркиране в зоните с цена 600 евро

<p>Радостин Василев: Това е невиждан случай в парламентарната история</p>

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

България Преди 1 час

Случаят е невиждан в парламентарната история, заяви лидерът на МЕЧ

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 1 час

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 1 час

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

България Преди 1 час

Новият европейски закон, известен като EU AI Act, е влязъл в сила за целия Европейски съюз още на 1 август 2024 г., но все още не е транспониран у нас

Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев: Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 г.

България Преди 1 час

"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари", категоричен е председателят на КРИБ

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст на 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида

Ураганът "Мелиса"

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Свят Преди 2 часа

Кадрите, заснети от NOAA, показват как самолет с ураганни ловци е разтърсен от мощни ветрове, докато навлиза в сърцето на опустошителната буря

<p>Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим</p>

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

България Преди 2 часа

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, дефицитът ни е много по-сериозен от представениям, заяви вицепрезидентът

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“

Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Любопитно Преди 2 часа

Ново приключение очаква зрителите на филмовия канал всеки понеделник и вторник

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Шаби Алонсо за Винисиус: В една лодка сме, гребем заедно

Gong.bg

Левски и Арда влизат в спор за бразилска перла от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg