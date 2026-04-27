Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

В края на април и началото на май времето в Югоизточна Европа и конкретно при нас в България ще е често променливо, с големи колебания в температурите.

В понеделник и вторник обстановката ще е спокойна. Ще е преобладаващо слънчево време с временни увеличения на облачността следобед. В първия ден на седмица ще превали слаб дъжд на изолирани места в Рило-Родопската област, във втория това ще се случи отново в отделни точки на планините в западната половина на страната.

Температурите в топлите следобедни часове в понеделник ще са от 14 до 19 градуса, във вторник – с градус-два по-високи.

Промяна се очаква в средата на седмицата, съобщава NOVA. В последните дни на април ще нахлува студен въздух от североизток. В сряда около обяд бързо ще се заоблачи с изгледи до вечерта да превали дъжд. В планините, в Югозападна и в Централна Южна България валежите ще са временно интензивни, с гръмотевици и риск от градушка.



В четвъртък и петък ще вали почти в цялата страна. В хода на застудяването в планините ще превали и сняг. Ранните прогнози допускат в хладните часове на денонощието сняг да превали и на изолирани места в Североизтока. Температурите в този период ще се понижат до дневни стойности от 10 до 15 градуса, в Североизточна България – и по-ниски. Сутрините в първите дни на май ще са студени, като термометрите в някои райони ще докоснат нулата с опасност от слана.



През почивните дни облачността за кратко ще се разкъса, но ще остане променлива. Отново ще има валежи от дъжд – кратки и временно интензивни, в планините на Западна и Централна България със снеговалеж. Дневни температури – от 13 до към 18 градуса.



В първата пълна майска седмица времето ще се успокои. Дневните температури ще се повишат осезаемо до нива от 20-25 градуса. Облаците ще са с чести слънчеви разкъсвания, но не и без пролетни дъждове. Около Гергьовден ранните прогнози допускат интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки.