Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

В края на април и началото на май времето в Югоизточна Европа и конкретно при нас в България ще е често променливо, с големи колебания в температурите

27 април 2026, 09:25
Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат
Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание
Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро
Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство
Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров
Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

В края на април и началото на май времето в Югоизточна Европа и конкретно при нас в България ще е често променливо, с големи колебания в температурите.

В понеделник и вторник обстановката ще е спокойна. Ще е преобладаващо слънчево време с временни увеличения на облачността следобед. В първия ден на седмица ще превали слаб дъжд на изолирани места в Рило-Родопската област, във втория това ще се случи отново в отделни точки на планините в западната половина на страната.

Температурите в топлите следобедни часове в понеделник ще са от 14 до 19 градуса, във вторник – с градус-два по-високи.

Промяна се очаква в средата на седмицата, съобщава NOVA. В последните дни на април ще нахлува студен въздух от североизток. В сряда около обяд бързо ще се заоблачи с изгледи до вечерта да превали дъжд. В планините, в Югозападна и в Централна Южна България валежите ще са временно интензивни, с гръмотевици и риск от градушка.
 
В четвъртък и петък ще вали почти в цялата страна. В хода на застудяването в планините ще превали и сняг. Ранните прогнози допускат в хладните часове на денонощието сняг да превали и на изолирани места в Североизтока. Температурите в този период ще се понижат до дневни стойности от 10 до 15 градуса, в Североизточна България – и по-ниски. Сутрините в първите дни на май ще са студени, като термометрите в някои райони ще докоснат нулата с опасност от слана.
 
През почивните дни облачността за кратко ще се разкъса, но ще остане променлива. Отново ще има валежи от дъжд – кратки и временно интензивни, в планините на Западна и Централна България със снеговалеж. Дневни температури – от 13 до към 18 градуса.
 
В първата пълна майска седмица времето ще се успокои. Дневните температури ще се повишат осезаемо до нива от 20-25 градуса. Облаците ще са с чести слънчеви разкъсвания, но не и без пролетни дъждове. Около Гергьовден ранните прогнози допускат интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки.

Източник: Nova.bg    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи своя анализ, който сочи ръст от 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база. За една година са нужни 73 евро повече за тричленно семейство и 40 евро за сам работещ

Как лесно да сканираме документи с Android

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

Третият е излишен: Какво е „фъбинг" и как телефонът убива връзката ви

Фъбингът – навикът да пренебрегваме събеседника си заради смартфона – тихомълком руши връзките ни. Психолог разкрива причините за това поведение и дава практически съвети как да превъзмогнем дигиталната зависимост и да си върнем близостта

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

иналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Краката на мъжа са били смазани в подемна система

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Други удари бяха нанесени в Карибско море

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Мандатът на Ерик Адамс като кмет на Ню Йорк завърши безславно с тежки обвинения в корупция. Сега той е намерил ново място, в което да се развива… албанската столица Тирана

Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

Моделът се пласира по 45 000 бройки месечно в Поднебесната, което показва колко добре подготвен е за масовата електрификация

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Направете тази бърза, лесна и невероятно вкусна рецепта, идеална за изненадващи гости или семейна закуска, готова само за 30 минути

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

Вижте къде ще има промени:

Иранският външен министър пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

Предстоящите мисии до Луната са изправени пред предизвикателство, което тревожи планиращите повече от всеки друг риск: пожарът

