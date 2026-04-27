Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

27 април 2026, 11:52
О т 27 април започва издаването на новия български паспорт. Проектът е започнал през 2022 г. и днес виждаме крайния резултат, заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев при откриването на новия Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ в столичния квартал „Младост 4“.

"С новия център за персонализация на документите за самоличност преминаваме към централизирана персонализация, която дава един по-сигурен модел. Този нов център отговаря на най-високите стандарти за сигурност. В същия момент подаването на заявления остава децентрализирано", каза още Дечев.

Той допълни, че с тази стъпка днес България не само затвърждава своята сигурност, но и позицията на важен международен партньор.

Дечев припомни, че през юни 2024 г. започна издаването на новата българска лична карта, която следващата година беше отличена като най-добрата в Европа.

"Виждаме един положителен пример как различни правителства в България са работили за постигането на една обща цел. Въпреки техните политически различия, те все пак са се обединили за постигането на една важна обща цел", каза още Дечев.

"Този център е изграден с най-високи технологични възможности. В него ще стартира  и електронната идентификация. Откриването на този център не означава, че останалите паспортни служби в София ще бъдат затворени, само тези в седмо и осмо Районно управление", каза пред медиите след церемонията заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

Той посочи още, че за първи път започват да се произвеждат паспорти с 48 страници, които са с валидност 10 години. Паралелно с това се запазват и старите петгодишни.

Промяна в цените има, но те са съобразени със себестойността на продукта. "Промяната не е значителна", обясни той.

"Това беше един много дълъг процес, който започна преди повече от 10 години, а днес виждаме крайния резултат. Нашата цел беше да убедим българската държава и правителство, че ще донесем в България нови технологии и ще внедрим максимално висока сигурност на личните документи, които се създават в България", каза по време на официалната церемония д-р Щефан Мюлбауер от компанията, производител на машините.            

Източник: БТА, Марин Колев    
Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

