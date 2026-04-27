България

Блъснат отзад автомобил удари майка и и дете в Ямбол

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни

27 април 2026, 15:02
Блъснат отзад автомобил удари майка и и дете в Ямбол
Източник: БТА

Л ек автомобил, спрял да пропусне пешеходци, е ударен отзад от друга кола и блъска майка с шестодишно дете в Ямбол, съобщиха от полицията. Заради инцидента на ул. „Търговска“, в района на № 67, участъкът беше затворен за движение за близо два часа, предаде БТА. Сигналът за инцидента е подаден около 12:05 часа. 

В резултат на сблъсъка първата кола се е придвижила напред и е блъснала майката и детето на пешеходната пътека. Те и жената, шофирала първия автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“. Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни. По случая е взето отношение по административен ред, уточниха от полицията.

Източник: БТА, Мира Безус    
катастрофа Ямбол
Блъснат отзад автомобил удари майка и и дете в Ямбол

Блъснат отзад автомобил удари майка и и дете в Ямбол

