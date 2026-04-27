Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

27 април 2026, 11:24
Ж ивотът на едно българско семейство се преобръща за миг през 2021 година, когато чуват тежката диагноза: рак на пикочния мехур. От този момент нататък дните на Светослава Лазарова и нейните близки се превръщат в низ от болнични стаи, тежки процедури и нестихваща надежда.

Светослава преминава през поредица от операции, мъчителни курсове на химиотерапия и имунотерапия. Въпреки физическото изтощение и болката, тя не спира да се усмихва – заради себе си и заради тези, които я обичат.

„Виждал съм я в най-трудните ѝ моменти, пречупена от болка, но въпреки това намираше сили да продължава. Тя е силен човек и истински боец“, споделя нейният съпруг Лазар Лазаров в емоционален апел за подкрепа.

За света Светослава е пациент със сложна диагноза, но за своя дом тя е всичко. Тя е любяща съпруга и майка на две деца, които всяка вечер заспиват с надеждата, че мама ще оздравее.

Лекарите у нас са направили всичко по силите си, но коварното заболяване продължава да напредва. Единственият изход в момента е специализирано лечение зад граница. Сумата за него обаче е непосилна за семейството, което вече е изтощило всички свои финансови ресурси в досегашната битка.

  • Как можем да помогнем?

Семейството на Светослава отправя отчаян апел към всеки, който има възможност да подаде ръка. В битката за живот всяка сума е от значение и всяко споделяне на нейната история е крачка към спасението.

„Тя има сили да се бори и има за какво да живее“, казва съпругът ѝ. „Помогнете ми да ѝ дадем шанс да бъде до децата си.“

Ако желаете да подкрепите Светослава, можете да го направите чрез официалната дарителска кампания: https://pavelandreev.org/bg/campaign/svetoslava-lazarova-se-bori-neka-i-pomognem-da-pobedi

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

Вейджия Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи своя анализ, който сочи ръст от 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база. За една година са нужни 73 евро повече за тричленно семейство и 40 евро за сам работещ

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на изпитите

Русия отново тласка света към ръба на причинена от човека катастрофа, отбеляза украинският държавен глава

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

Фъбингът – навикът да пренебрегваме събеседника си заради смартфона – тихомълком руши връзките ни. Психолог разкрива причините за това поведение и дава практически съвети как да превъзмогнем дигиталната зависимост и да си върнем близостта

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход

иналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Планирай седмицата с усмивка - 5 стъпки в понеделник

Edna.bg

България завърши на четвърто място по медали на Европейското по борба

Gong.bg

ЦСКА: Не желаем помощ, а коректно и обективно съдийство

Gong.bg

Колко пари са нужни за месечна издръжка у нас

Nova.bg

31 години след кражба жена получи писмо за прекратено производство

Nova.bg