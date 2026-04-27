Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Ж ивотът на едно българско семейство се преобръща за миг през 2021 година, когато чуват тежката диагноза: рак на пикочния мехур. От този момент нататък дните на Светослава Лазарова и нейните близки се превръщат в низ от болнични стаи, тежки процедури и нестихваща надежда.

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина.

Светослава преминава през поредица от операции, мъчителни курсове на химиотерапия и имунотерапия. Въпреки физическото изтощение и болката, тя не спира да се усмихва – заради себе си и заради тези, които я обичат.

Източник: Личен архив

„Виждал съм я в най-трудните ѝ моменти, пречупена от болка, но въпреки това намираше сили да продължава. Тя е силен човек и истински боец“, споделя нейният съпруг Лазар Лазаров в емоционален апел за подкрепа.

За света Светослава е пациент със сложна диагноза, но за своя дом тя е всичко. Тя е любяща съпруга и майка на две деца, които всяка вечер заспиват с надеждата, че мама ще оздравее.

Лекарите у нас са направили всичко по силите си, но коварното заболяване продължава да напредва. Единственият изход в момента е специализирано лечение зад граница. Сумата за него обаче е непосилна за семейството, което вече е изтощило всички свои финансови ресурси в досегашната битка.

Как можем да помогнем?

Семейството на Светослава отправя отчаян апел към всеки, който има възможност да подаде ръка. В битката за живот всяка сума е от значение и всяко споделяне на нейната история е крачка към спасението.

„Тя има сили да се бори и има за какво да живее“, казва съпругът ѝ. „Помогнете ми да ѝ дадем шанс да бъде до децата си.“

Ако желаете да подкрепите Светослава, можете да го направите чрез официалната дарителска кампания: https://pavelandreev.org/bg/campaign/svetoslava-lazarova-se-bori-neka-i-pomognem-da-pobedi