Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

М ъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа за нанасяне на побой над жената, с която живеел на семейни начала в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Снощи малко след 23:00 ч. във Второ районно управление на полицията е получен сигнал от 29-годишна жена, че по-рано вечерта при побой е пострадало 21-годишно момиче. На място е изпратен полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство.

През вчерашния ден е подаден сигнал от мъж на 29 г., че в близост до клуб в Стара Загора му е бил нанесен побой от непознати. Той посочил, че е установил и липса на портфейла си със сумата от 300 евро и 10 000 йени.

Преди дни жена на 29 г. беше отвлечена и бита от бившия си приятел в Стара Загора.