Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) проведе заключителна среща с екипа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Международните наблюдатели поздравиха Комисията за организацията и казаха, цитирани в съобщение от ЦИК, че според тях изборите са били прозрачни, а изборният ден е преминал спокойно, без съществени нарушения.

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите бяха проведени прозрачно и ефективно

В предварителните си заключения международната мисия оцени работата на избирателната комисия положително. Наблюдателите признават работата на ЦИК и изборната администрация, като подчертават високото ниво на доверие, ефективната подготовка на всички нива, прозрачния процес по сертифициране на машините за гласуване и реализираната мащабна разяснителна кампания, включително насочена към младите избиратели. Отчетени са и ползите от въведените дигитални инструменти на ЦИК, сред които мобилното приложение за попълване на протокола от секционните комисии, който е подобрил точността, както и интерактивната карта на избирателните секции, улесняваща достъпа до информация и повишаваща прозрачността.

Международните наблюдатели с отчет за изборите

По време на срещата наблюдателите обсъдиха с ЦИК въпроси, свързани с работата на секционните избирателни комисии и определянето на резултатите, и изразиха подкрепа за предложенията на ЦИК за промени в правната рамка.

Предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно при висока избирателна активност, казаха миналата седмица на пресконференция международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, проследили провеждането на вота. Те отчетоха добра организация на отговорните институции и активност от страна на гражданите, въпреки последните промени в изборното законодателство за броя на секциите в чужбина.

„Основните свободи като цяло бяха зачетени, но кампанията беше силно поляризирана и белязана от негативна реторика“, пише в писменото становище.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Междувременно от „Информационно обслужване“ съобщиха, че са осигурили излъчване и видео записи от броенето на бюлетините след края на изборния ден в общо 11 635 секции или 99.83% от всички секционни избирателни комисии (СИК), които попадат в изискванията за осигуряване на видеоизлъчване.

Това е с 41 секционни избирателни комисии повече в сравнение с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. и е рекорд от въвеждането на видеонаблюдението, се посочва в съобщението. Записи липсват само от 19 секционни избирателни комисии.

Платформата за видеонаблюдение, която се поддържа от „Информационно обслужване“, e посетена от над 310 000 потребители след края на изборния ден, което показва 164% по-голям интерес спрямо предходните избори. Общо 11 493 секционни избирателни комисии са излъчвали на живо броенето на бюлетините след края на изборния ден, което също е рекорд от въвеждането на видеоизлъчването и видеонаблюдението.

„Екипът на Информационно обслужване приключи компютърната обработка на протоколите и повторната им проверка в рекордно кратки срокове още на 21 април 2026 г., много преди заложените срокове в Изборния кодекс“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов, цитиран в съобщението. По думите му това са поредните избори, в които компанията изпълнява своите ангажименти към изборния процес с изключително качество и в срок.

За улеснение на секционните избирателни комисии „Информационно обслужване" разработи мобилното приложение еПротокол,

което е предназначено за валидиране на данните от протокола на СИК и за осъществяване на граждански контрол върху работата на изборната администрация. Приложението бе свалено общо 21 000 пъти и подпомогна за драстичното намаляване на допуснатите грешки при изготвянето на протоколите от секционните избирателни комисии, посочват още от компанията.

За изминалите избори „Информационно обслужване“ разработи и представи интерактивна визуализация на методиката, по която се изчисляват изборните резултати и се разпределят мандатите между партиите, коалициите и независимите кандидати.

В 98,56% от избирателните секции в изборната нощ е имало излъчване на живо на броенето на бюлетините, като само 1,18% от машините за гласуване са дали дефекти, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ) след края на изборния ден.