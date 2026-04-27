The Prodigy ще озарят небето в София това лято

Любопитно

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

27 април 2026, 12:24
Б ританските легенди на електронната музика The Prodigy се завръщат в България на Vidas Art Arena в София. Fest Team връщат отново фокуса на събитията към столицата в средата на лятото с концерт, който идва едновременно с богато музикално наследство и със значимо съвременно присъствие.

На 2 август пионерите на британската електронна музика The Prodigy ще стъпят на Vidas Art Arena, превръщайки отворената сцена в Борисовата градина в среща с чутовни енергии за няколко поколения музикални фенове. Песни като “Firestarter”, “Breathe”, “Out of Space” и “Smack My Bitch Up” и до ден-днешен остават емблематични парчета, които променят звученето и отношението към електронната музика по целия свят.

Популярни с това, че предефинират границите между електронния звук и изкуството на изпълнение на живо, The Prodigy продължават да бъдат една от най-безкомпромисните групи в глобалната музикална култура. Техните лайв шоута рядко се възприемат като обикновени концерти, те са завладяващи преживявания, в които интензивността, звукът и енергията на публиката се сливат в нещо първично и неподправено. Десетилетия по-късно, The Prodigy продължава да поставят стандартите за висококачествени продукции и безкомпромисни изпълнения на живо.

Концертът ще бъде под открито небе в Борисовата градина, което ще придаде естествен и обширен фон към една вечер, изпълнена с динамика и колективна енергия.

Билетите влизат в продажба утре ексклузивно за членовете на Fest Club, на цени започващи от 66 евро, а масовата продажба започва в мрежата на Ticket Station в сряда, 29 април.

Повече информация за събитието можете да намерите тук и в социалните мрежи на Fest Team.

The Prodigy Концерт Електронна музика София Vidas Art Arena Борисовата градина
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

Автокредит или лизинг: кое да изберем за покупка на кола?

Автокредит или лизинг: кое да изберем за покупка на кола?

pariteni.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 17 минути

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 18 минути

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

България Преди 59 минути

Цветков успя да направи внушителните 276 обиколки на лекоатлетическата писта, равняващи се на малко над 110 километра

<p>След изборите: Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив</p>

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

България Преди 1 час

Очаква се на съвещанието се търси изход от кризата и нова стратегия за връщане на доверието

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

България Преди 1 час

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

България Преди 1 час

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

България Преди 1 час

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Свят Преди 2 часа

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

<p>Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната</p>

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 2 часа

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

България Преди 2 часа

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

Коул Алън

„Не очаквам прошка": Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Ако бях ирански агент, щях да вкарам картечница“ – Коул Алън разкри шокиращата некомпетентност на охраната и „правилата“ си за убиване в писмо минути преди атаката

„Когато си значим, те преследват": Тръмп превръща опасността в политически актив

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Свят Преди 2 часа

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

„Отговорни на пътя", еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Свят Преди 2 часа

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

„Свършихте фантастична работа": Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

Свят Преди 3 часа

Вейджия Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите

Служебният кабинет „Гюров" на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

България Преди 3 часа

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Техник почина по време на монтажа на сцената за концерта на Шакира

Edna.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Ман Юнайтед сменя спонсора на фланелките си за един мач

Gong.bg

Брутална сцена: вратар нокаутира безскрупулно съперник и предизвика масово сбиване (ВИДЕО)

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg