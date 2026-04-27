Патриарх Даниил: Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата

Ц ърквата почита днес героите на Априлското въстание, както винаги е почитала всички свои синове и дъщери, като се моли на всяко богослужение, на всяка литургия отправя молитва за упокой на всички паднали за вярата и за свободата на отечеството. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти, който отслужи заупокойна молитва за жертвите на Априлското въстание - свещеници и миряни, в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Източник: БТА

"Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата, защото при трагичната развръзка на въстанието на мнозина от нашите предци им беше предоставен избор - чалмата или дръвника. И те предпочетоха, считаха за най-ценно, което имат, своята православна вяра и своята безсмъртна душа, която остана вярна на Господа", отбеляза патриарх Даниил.

Той подчерта, че и до голяма степен тази саможертва на тези безвинни страдалци доведе до това техният вопъл да се вдигне не само до европейското и световното обществено мнение, до правителствата на великите сили тогава, но и пред Божия престол, да наклони Божията милост към всички нас.

"Нека по молитвите на светите мъченици от Априлското въстание Господ да ни помага, да отстояваме нашата православна вяра, която ни учи на доблест, на честност, на мъжество, на жертвена любов към нашите ближни. Това е залогът да пребъде България, Бог да пази България", отправи своя благослов българският патриарх Даниил.

Сред присъстващите на траурната служба в патриаршеската катедрала бяха президентът Илияна Йотова, служебният министър-председател Андрей Гюров, председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, представители на политически партии, учени и общественици.

След заупокойната молитва представители на академичната общност се включиха в шествие, водено от президента Илияна Йотова и от патриарх Даниил, до сградата на Българската академия на науките.

Там, в зала "Проф. Марин Дринов", ще се състои Общобългарско тържествено събрание, посветено на 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание, което е под патронажа на президента Илияна Йотова.

Патриарх Даниил ще отправи благослов към участниците и гостите на тържественото събитие.

Събранието ще открие председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев ще направи обръщение.

Президентът Илияна Йотова ще отправи приветствено слово.

Академичен доклад на тема ”Въстанието, което върна България на картата на Европа” ще изнесе акад. Иван Илчев.

Водещ на събитието ще бъде чл.-кор. Атанас Семов от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК).

По инициатива на САЧК и Ръководството на БАН беше създаден Национален инициативен комитет за отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание. Създаден беше национален календар, който Българската академия на науките направи достъпен за всички организатори и участници в събитията по отбелязване на годишнината.