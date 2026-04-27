Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

27 април 2026, 14:42
Източник: Getty Images

М еган Ди Сталиън изглеждаше изключително емоционална по време на съботното си представление в „Мулен Руж“ на 25 април. Публичната поява на звездата дойде непосредствено след раздялата ѝ с аса от НБА Клей Томпсън.

31-годишната Меган получи бурни овации по време на финалните поклони. Кадри в социалните мрежи уловиха момента, в който тя бърше сълзите си и извърща лице от публиката, видимо разтърсена. Изпълнителката, която в момента превъплъщава образа на Зидлър в сценичната адаптация на емблематичния филм, обяви края на връзката си само часове преди началото на спектакъла.

„Взех решение да прекратя връзката си с Клей“, заяви Меган в официално изявление пред Us Weekly. „Доверието, верността и уважението са за мен неприкосновени основи в една връзка. Когато тези ценности са компрометирани, няма път напред. Използвам този момент, за да дам приоритет на себе си и да продължа напред с мир и яснота.“

Няколко часа по-рано Меган публично обвини 36-годишния Томпсън в изневяра след близо година заедно.

„Изневери ми, караше ме да се преструвам пред цялото ти семейство... плашеше ме“, написа Меган в Instagram Stories по-рано в събота, без да споменава Клей по име. „Подкрепях те по време на всичките ти УЖАСНИ промени в настроението и отношението ти към мен през целия баскетболен сезон.“

Тя добави още: „Сега изведнъж не знаеш дали можеш да бъдеш „моногамен“??? Кучко, имам нужда от истинска почивка след това. Чао на всички.“

Звездата от НБА все още не е коментирал публично раздялата или обвиненията в изневяра. От Us са се свързали с представители на професионалния спортист, но без резултат.

Докато Клей запазва мълчание, фенове и популярни личности недоумяват как гардът е допуснал да загуби връзката си с обичаната рап звезда. „Това е исторически провал. Сериозно ли говориш?“, коментира инфлуенсърът Хасан Пайкър във видео, споделено в събота. „Клей Томпсън, това беше най-хубавото нещо, което ти се е случвало в живота, човече. Как е възможно? Това е Меган Ди Сталиън. Тя е по-важна. Това е пръстенът, на който трябваше да обърнеш внимание, а не скапания пръстен от НБА.“

34-годишният Пайкър допълни, че Меган е „истинско съкровище“, за което Клей е трябвало да иска да се ожени. „Меган Ди Сталиън се интересува от аниме, има уникални хобита, тя е яка и супер успешна. Просто няма никакъв смисъл“, добави той, визирайки минали публикации на бившата двойка. „Брат ми я е карал да готви за семейството му... Кръстил е лодката си на нея? Това е „фамбълът на века“ (бел. ред. – груба грешка), ето как разбираш, че човекът няма „ултра инстинкт“. Не може да се концентрира.“

Клей и Меган бяха свързани романтично за първи път през юли 2025 г., когато дебютираха като двойка на червения килим на гала бала на нейната фондация „Пийт и Томас“. (Меган основа организацията през 2022 г. в подкрепа на жени, деца, възрастни хора и общности в неравностойно положение в Хюстън, Тексас.)

„Меган е толкова специален човек и вдъхновява толкова много хора по света. Виждал съм го с очите си“, сподели Клей ексклузивно пред Us в онзи период. „Това е просто поредното ѝ невероятно постижение – да помага, да създава фондация и да събира средства за нуждаещите се. За мен е чест да бъда тук, до нея.“

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Патриарх Даниил: Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

