Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

К ола бомба е избухнала пред полицейско управление в Северна Ирландия, като властите определиха атаката като сериозен опит за подкопаване на мира в региона, съобщават световните агенции.

Инцидентът е станал в град Дънмъри, в покрайнините на Белфаст, около 22:30 ч. местно време. По информация на полицията взривното устройство е било импровизирано и изработено от бутилка със сгъстен газ. За щастие няма пострадали полицейски служители.

Как е извършена атаката

Според разследващите нападателите са спрели шофьор на доставка, поставили са бомбата в автомобила му и са го принудили под заплаха да закара превозното средство до полицейския участък. Малко след това колата е експлодирала, докато органите на реда вече са провеждали операция по евакуация на живеещите в района.

Заместник-началникът на полицията Боби Сингълтън определи устройството като опасно въпреки сравнително ниската си технологична сложност.

„Това ясно показва, че това, което на този тип устройство може да е липсвало по отношение на изтънченост и мащаб, то е компенсирало с безразсъдната си непредсказуемост“, заяви той, като подчерта, че използването му в жилищен район е било „абсолютна лудост“.

Остри реакции и осъждане

От Полицейската служба на Северна Ирландия осъдиха нападението като опит за дестабилизация на региона и подкопаване на постигнатия мир.

Председателят на Полицейския съвет Брендън Мълан заяви, че устройството е било „изпратено, за да убие служители и да причини максимална вреда в сърцето на жилищен район“.

„Подобни актове на насилие нямат място в общество, ангажирано с мира“, подчерта той, припомняйки подкрепата на обществото за Споразумението от Разпети петък от 1998 г.

Част от тревожна тенденция

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици. В края на март полицията предотврати сходно нападение срещу участък в Лъргън, при което също беше използван принуден шофьор и импровизирано взривно устройство.

Въпреки че мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен сложи край на десетилетията насилие в Северна Ирландия, дисидентски републикански групи, противопоставящи се на британското управление, продължават да извършват спорадични атаки.

Разследването на случая в Дънмъри продължава, като властите не изключват връзка с подобни екстремистки формирования, целящи да всяват страх и да дестабилизират крехкия мир в региона.