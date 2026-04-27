От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

Б лизо 250 години след като Америка известното прекъсна връзките си с британската корона, крал Чарлз III все пак се готви да се върне във Вашингтон тази седмица, за да потвърди „специалните отношения“ между двете нации в период на значително национално напрежение.

Крал Чарлз III и кралица Камила планират да пристигнат в понеделник за своето високорисково държавно посещение при президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.

След пробива в сигурността на снощната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, Бъкингамският дворец публикува изявление, потвърждаващо, че Негово Величество е напълно информиран за развитието на събитията и изпитва голямо облекчение, че президентът, първата дама и всички гости са останали невредими.

Британският посланик в САЩ сър Крисчън Търнър заяви, цитиран от Daily Mail в неделя, че „абсолютно очакват“ краля и кралицата. „Много британско е – запазете спокойствие и продължете напред“.

Президентът Тръмп коментира ситуацията тази сутрин по Fox News, като също потвърди, че посещението ще се състои по план въпреки неотдавнашния инцидент. Когато беше попитан дали времето или сигурността ще се променят, президентът отбеляза, че крал Чарлз е „страхотен човек“ и потвърди, че администрацията очаква с нетърпение историческото посещение.

От 27 април до 30 април столицата на САЩ ще се превърне в сцена на строг протокол и церемониална помпозност по червения килим. Значението на посещението се подчертава от подготовката на краля да се обърне към законодателите – постижение, осъществено само веднъж преди това от неговата майка, кралица Елизабет II, през 1991 г.

Алисън Чепердак, бивш сътрудник в Белия дом по времето на Тръмп и основател на Elevate Etiquette, отбелязва, че символиката на това посещение е изключителна, като се има предвид, че потомъкът на краля, от когото Америка се е отделила, идва да отбележи годишнината от самото това разделение. Чепердак, която съветва семейство Тръмп относно сложните „какво да се прави и какво не“ при общуването с кралски особи, описва посещението като помирение, изразено чрез церемония.

Въпреки това, под грандиозните жестове на 21-оръдейния салют – най-високата церемониална чест, която Съединените щати могат да окажат, се крие потенциално минно поле от социални гафове.

Политическият елит на окръга е тихомълком напомнен за едно важно правило: да не се инициира физически контакт. Чепердак предупреждава, че дори добронамерени жестове могат да изглеждат неуместни при толкова официални обстоятелства.

„Не инициирайте физически контакт“, предупреждава Чепердак, отбелязвайки, че дори жестове с дорби намерения могат да изглеждат неуместни. Това включва и съвременната обсебеност от социалните медии; за разлика от американските политици, кралските особи „умишлено обикновено не си правят селфита, не дават автографи и не изразяват лични мнения“.

Макар че исторически Тръмп има склонност да нарушава именно тези конкретни правила с чуждестранни лидери. Той не е единственият: правилото „без докосване“ беше прочуто поставено на изпитание през 2009 г., когато Мишел Обама постави ръка около кралицата.

Макар че от американците не се изисква да се покланят или да правят реверанс, Чепердак предлага „леко кимване или кратък реверанс е любезен жест“ за онези, които искат да преодолеят 250-годишната пропаст със стил. Що се отнася до пристигането на краля на Южната поляна, то ще бъде „внимателно хореографирана церемония“, при която дори музиката е урок по дипломация.

Според протокола първо се изпълнява „God Save the King“ като знак на уважение към гостуващия монарх, последван от „The Star-Spangled Banner“.

За онези, които имат късмета да получат покана за държавния банкет в Белия дом на 28 април, дрескодът се очаква да бъде black tie - „деликатен, но показателен детайл“, който предполага малко по-неформална атмосфера в сравнение с белите вратовръзки (white tie) от миналото.

Въпреки това някои традиции остават непоклатими. Гостите трябва първоначално да се обръщат към краля с „Ваше Величество“, а след това с „сър“, и са предупредени: „Не вървете пред краля“.

Докато покойната кралица Елизабет II беше известна със своята „модна дипломация“, всички погледи ще бъдат насочени към бижутерската кутия на кралица Камила. „Тиарите се носят само след 18:00 ч. и само при най-официалните поводи“, казва Чепердак. „Но това, което кралицата избере, вероятно ще носи значение отвъд естетиката“.

Дяволът винаги се крие в детайлите.

Кралица Елизабет II превърна „дипломацията с брошки“ в майсторски клас по послания. Най-известният ѝ „мълчалив акт на съпротива“ беше носенето на брошка, подарена от Мишел Обама, при срещата ѝ с президента Тръмп през 2018 г.

В може би един изненадващ обрат за британското кралско посещение, традиционното градинско парти, характерно за Бъкингамския дворец. идва с модерен американски стилов наръчник. Изтекли покани разкриват указание „шапките не се насърчават“, което Чепердак нарича „доста необичайно“, като се има предвид, че покривалата за глава обикновено са определяща черта на подобни събития. „Това изглежда като внимателна адаптация към американската среда“, отбелязва тя.

Това историческо завръщане бележи първото държавно посещение на Чарлз в САЩ като монарх, след 19 предишни пътувания като принц на Уелс. С отказа от формалните декоративни дамски украшения за глава в полза на по-достъпен стил, посланието е ясно: това не е просто кралско посещение, това е завръщане у дома.