България

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Площта му се е увеличила близо три пъти

Обновена преди 15 минути / 29 август 2025, 09:18
Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име
Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти
Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат
Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание
Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември
Пожар пламна в

Пожар пламна в "Национален парк Рила"
Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър
Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

П ожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ, към момента той е локализиран, съобщиха за БТА от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пламъците са на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част, съобщават от ЮЗДП-Благоевград.

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

На място с огъня се борят пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Източник: ЮЗДП-Благоевград

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза за БТА директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.

Източник: Десислава Велкова, БТА    
Последвайте ни
Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Свят Преди 7 минути

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

.

Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

Свят Преди 17 минути

В един зноен летен следобед колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Любопитно Преди 53 минути

От коктейла Femme Fatale и чашата с червилото на Жаклин Кенеди до тъмните години на Червените кхмери – историята на Raffles Le Royal в Пном Пен е като огледало на Камбоджа

<p>Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си</p>

"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си

Свят Преди 57 минути

Пациентката беше поддържана жива, докато износи плода, заради законите против аборта в Джорджия

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Свят Преди 1 час

Критиците виждат в това заплаха за демокрацията

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Свят Преди 1 час

Общият брой на заболелите вече е 34 - най-високият за последното десетилетие

Джордж Клуни трогна Венеция: 10-минутни овации за „Джей Кели“ с Амал до него

Джордж Клуни трогна Венеция: 10-минутни овации за „Джей Кели“ с Амал до него

Любопитно Преди 1 час

Поради заболяване Джордж Клуни трябваше да откаже участие в няколко събития на филмовия фестивал във Венеция, докато промотираше новия си филм „Джей Кели“

<p>Жена &bdquo;възкръсна&ldquo; на собственото си погребение</p>

Историята на Еси Дънбар: Жената, която „възкръсна“ на собственото си погребение

Свят Преди 1 час

Еси Дънбар била погребана жива, а след „смъртта“ си живяла още цели 47 години

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Свят Преди 2 часа

Това заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи

Защо е толкова трудно да разпознаем лъжец

Защо е толкова трудно да разпознаем лъжец

Любопитно Преди 2 часа

Няма нито едно поведение или изражение на лицето, което надеждно да издава лъжа

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 жертви след мащабната руска атака

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 жертви след мащабната руска атака

Свят Преди 2 часа

При нападението бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз

Обезглавяването на Йоан Кръстител

Ден за молитва и традиции – вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

Днес е Секновение - денят, в който е обезглавен Йоан Кръстител

Ню Орлиънс след урагана "Катрина"

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Свят Преди 4 часа

Украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)

"Долината на китовете" в Египет разкри древна мистерия

"Долината на китовете" в Египет разкри древна мистерия

Любопитно Преди 4 часа

В някакъв момент предците на китовете напуснали сушата и са се насочили към водата – но как е станало това?

„Ефектът на платото“: Защо тялото „блокира“ отслабването

„Ефектът на платото“: Защо тялото „блокира“ отслабването

Любопитно Преди 4 часа

Макар и демотивиращо, явлението има ясни научни обяснения

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Хайди Клум и дъщеря разпалиха страстите на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Edna.bg

Исак Соле вече тренира със Славия

Gong.bg

Титани посетиха Музея на Стоичков (видео+снимки)

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Дерайлира вагон от бързия влак Бургас - София (СНИМКИ)

Nova.bg