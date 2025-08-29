Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

П ожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ, към момента той е локализиран, съобщиха за БТА от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пламъците са на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част, съобщават от ЮЗДП-Благоевград.

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

На място с огъня се борят пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Източник: ЮЗДП-Благоевград

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза за БТА директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.