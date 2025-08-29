Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Следователите заявиха, че нападателят, който откри огън срещу ученици, докато се молели в църква в Минеаполис, бил „обсебен от идеята да убива деца“, съобщава Би Би Си (BBC). Робин Уестман, която уби две деца и рани още 18, изглежда не е имала конкретен мотив, според шефа на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара.

„Нападателят сякаш е мразел всички нас“, каза той в четвъртък и добави: „Най-вече стрелецът е искал да убива деца“.

Загиналите момченце и момиченце бяха идентифицирани от семействата си като Флетчър Меркел, на 8 години, и Харпър Мойски, на 10 години. „Вчера един страхливец реши да ни отнеме нашия осемгодишен син Флетчър“, каза бащата Джеси Меркел пред репортери.

„Флетчър обичаше семейството си, приятелите, риболова, готвенето и всеки спорт, който му беше позволено да играе“, каза той. „Прегърнете и целунете децата си днес още веднъж. Обичаме те, Флетчър. Винаги ще бъдеш с нас“, добави бащата през сълзи.

Родителите на Харпър Мойски – Майкъл Мойски и Джаки Флавин – заявиха, че тяхната дъщеря „беше сияйно, радостно и дълбоко обичано 10-годишно момиче, чийто смях, доброта и дух докоснаха всеки, който я познаваше“.

„Като семейство сме разбити, а думите не могат да опишат дълбочината на болката ни“, казаха те и добавиха, че се надяват „нейната памет да вдъхнови действия“ за спиране на въоръженото насилие.

„Никое семейство не трябва да преживява подобна болка...

Промяната е възможна и необходима – за да не се превърне историята на Харпър в поредната от дългата редица трагедии“, категорични са родителите на момиченцето.

This was the scene in Minneapolis as the terrified children fled from the trans gunman.



Older children assisted the younger.



True heroes at a time of true terror.pic.twitter.com/t9an1ykqxd — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 28, 2025

Властите засега разкриват малко подробности за миналото на заподозрения, но уточняват, че Уестман преди е посещавала училището към църквата и че майка ѝ е работила там. 23-годишната нападателка вероятно се е приближила отстрани към църквата „Благовещение“, където се помещава и училище, и е изстреляла десетки куршуми през прозорците, използвайки три огнестрелни оръжия. Полицията е открила и димна бомба на мястото.

Свидетели разказват, че са видели окървавени деца да бягат от църквата и да молят непознати за помощ.

На пресконференция в четвъртък изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ за Минесота Джоузеф Томпсън каза: „Стрелецът изрази омраза към много групи, включително към еврейската общност и към президента Тръмп“.

Нападателката, която почина на място от самопричинена огнестрелна рана, е оставила бележка, съобщиха властите, но добавиха, че окончателен мотив може никога да не бъде установен.

„Няма да давам гласност на думите на нападателката, те са ужасяващи и отвратителни“,

каза Томпсън.

През 2020 г. името на Уестман било променено по съдебен път от Робърт на Робин, като съдията написал: „Непълнолетното дете се идентифицира като жена“. Въпреки това някои федерални служители и полицаи са се обръщали към Уестман в мъжки род при обсъждането на атаката.

Шефът О’Хара призова медиите да спрат да използват името на убиеца, тъй като „целта на действията на стрелеца беше да получи известност“. Той добави, че тя, „както толкова много други масови стрелци, които виждаме твърде често в тази страна и по света, е имала болнава обсебеност от предишни масови убийства“.

Американските власти от години предупреждават, че масови стрелби могат да водят до престъпления на хори, които искат да подражават, тъй като извършителите търсят слава чрез своите ужасяващи деяния.

Директорът на ФБР Каш Пател определи нападението като „акт на вътрешен тероризъм, мотивиран от идеология, изпълнена с омраза“. В публикация в X той заяви, че нападателката е оставила „множество антикатолически и антирелигиозни надписи“ върху оръжия и в бележки, намерени от разследващите.

„Субектът изразява омраза и призиви към насилие срещу еврейския народ, пишейки „Израел трябва да падне“, „Свобода за Палестина“, както и използвайки вулгарни изрази, свързани с Холокоста“, написа той. Убиецът също така „е написал открит призив за насилие срещу президента Тръмп върху пълнител на оръжие“.

На пресконференция властите потвърдиха, че нападателката е посещавала училището в миналото. Нейната майка, Мери Грейс Уестман, която също е работила там, засега не е откликнала на опитите на полицията да се свърже с нея. Полицията е претърсила три жилища, свързани с нападателката, която е от предградие на Минеаполис.

Властите също потвърдиха, че църквата е заключила вратите си преди началото на литургията, което вероятно е спасило много животи.

Официални лица добавиха, че оръжията, използвани при нападението, са били законно закупени, че извършителката не фигурирала в никакви държавни списъци за наблюдение и че няма данни да е била диагностицирана или лекувана за психични заболявания.

Свидетели и роднини на жертвите, разговаряли с BBC, описват ужасяващи сцени на насилие. Патрик Скалън, който живее близо до църквата, разказа, че е видял три деца да бягат от сградата – едно от които момиче с рана на главата.

„Тя повтаряше: „Моля те, дръж ме за ръката, не ме оставяй“, а аз ѝ казах, че няма да отида никъде“, сподели той.

Венсан Франкуал, чиято 11-годишна дъщеря Клое била в църквата по време на стрелбата, каза, че се е опитал да не изпада в паника, когато чул новината. Той определи като „болезнено“ това, че децата в САЩ са обучавани да се подготвят за масови стрелби.

„Живеем в страна, в която учим децата какво да правят. И тя направи това, което трябваше да направи“, каза той.

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“,

каза той за училищните стрелби в САЩ. Г-н Франкуал, който е родом от Франция, каза, че Клое се страхува да се върне в училище или в църквата.

Вследствие на нападението няколко законодатели, включително кметът на Минеаполис, призоваха щата да приеме забрана на щурмовите оръжия. „Няма причина някой да може да изстреля 30 куршума, преди дори да трябва да презареди“, каза кметът Джейкъб Фрей, като също настоя за забрана на пълнители с голям капацитет.

„Не говорим за ловната пушка на баща ви. Говорим за оръжия, направени да пробиват броня и да убиват хора“, подчерта градоначалникът.