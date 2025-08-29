Свят

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

29 август 2025, 11:52
Източник: AP/БТА

Н ай-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде "Укринформ", като цитира изявление на ръководителя на областта Серхий Лисак в Telegram.

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени.

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 жертви след мащабната руска атака

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски.

Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли, припомня Франс прес.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
