Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Н ай-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде "Укринформ", като цитира изявление на ръководителя на областта Серхий Лисак в Telegram.

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект.

В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени.

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски.

Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли, припомня Франс прес.