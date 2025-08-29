Любопитно

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

От коктейла Femme Fatale и чашата с червилото на Жаклин Кенеди до тъмните години на Червените кхмери – историята на Raffles Le Royal в Пном Пен е като огледало на Камбоджа

29 август 2025
Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal
П рез 1967 г., четири години след убийството на съпруга ѝ – президента Джон Ф. Кенеди – и след като вече е най-разпознаваемата вдовица в света, Жаклин Кенеди предприема пътуване до Камбоджа.

Когато пристига в столицата Пном Пен – насред война, която бележи цяло поколение – няма съмнение къде ще отседне: в хотел „Льо Роял“, най-престижния адрес в града. Открит през 1929 г. от крал Сисоват Монивонг, той напълно оправдава името си, пише CNN.

В чест на посещението на бившата първа дама барманът на хотела създава специален коктейл – Femme Fatale. Смес от коняк, шампанско и крем дьо фрез, гарнирана с цвете франжипани, поднесена в изискана купе чаша с дълго стебло. Напитката е ефирна, елегантна и перфектна за горещия и влажен климат на Пном Пен.

Десетилетия по-късно много неща в хотела са се променили, но Femme Fatale остава в менюто на бара.

  • Чашата с червилото

Историята обаче не свършва дотук.

Голяма част от ценностите на хотела са били складирани и запазени по време на гражданската война в Камбоджа. След като Raffles придобива имота през 1996 г., работник открива именно чашата, от която Кенеди е отпила своя Femme Fatale – личният ѝ отпечатък от червило остава по ръба. Чашата е спасена при ремонта и днес е изложена във витрина до бара „Елефант“, заедно със снимки от визитата на Кенеди.

Хотелът дори разполага със специален апартамент „Кенеди“, в който виси портрет на бившата първа дама. Той се извисява над белоснежното спално бельо и прохладните подови плочки. В коридора на масичка е оставен и ретро брой на списание Life за пътуването ѝ – отворен на съответната страница.

Embed from Getty Images

  • От първа дама до световна икона

„Наричам това нейния преходен период“, казва Елизабет Дж. Натал, авторка на Жаклин Кенеди и архитектурата на дипломацията на първата дама, за годините между Белия дом и повторния брак на Кенеди.

Тогава тя е може би най-известната и коментирана жена на планетата. Личният ѝ живот се следи със същото внимание, както и стилът ѝ на обличане.

В пътуването до Камбоджа я придружава Дейвид Ормсби-Гор – британски аристократ и бивш посланик в САЩ. Двамата посещават заедно Ангкор Ват – грандиозния храмов комплекс, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Въпреки че по онова време връзката им е пазена в тайна, писма, продадени на търг след смъртта им, разкриват дълбочината на чувствата им – включително и факта, че Кенеди е отхвърлила брачно предложение на Ормсби-Гор.

Натал смята, че Кенеди е страдала от недиагностицирано посттравматично стресово разстройство след като е станала свидетел на убийството на съпруга си. И все пак, макар да се ужасявала от открити автомобили, тя се качва в такъв по време на визитата си – като жест на добра воля към принц Сианук, нейния домакин.

Embed from Getty Images

„Да, тя беше знаменитост, но не беше политик“, подчертава Натал. „Това ѝ даваше особен вид мека сила – притежаваше достойнство като вдовица и неутрална позиция, защото вече не заемаше официална длъжност.“

Посещението изглежда като политически ход на фона на американската война във Виетнам, но Кенеди настоява, че е там единствено като туристка – за да види Ангкор Ват и други исторически обекти.

  • Внимателно режисирано пътуване

Ваканцията е организирана до най-малкия детайл. През 1967 г. общественото недоволство срещу войната във Виетнам е в разгара си, а дипломатическите отношения между САЩ и Камбоджа са прекъснати още през 1965 г. Затова Кенеди получава официална покана лично от краля.

До страната се стига трудно – няма директни полети, нито тогава, нито днес. В крайна сметка тя лети до Банкок с търговски полет, след което е прехвърлена в Пном Пен със самолет C-54 на американските военновъздушни сили със специално разрешение за кацане.

Френскоговоряща и любителка на историята и изкуствата, Жаклин често превежда за съпруга си френски книги и политически речи – включително материали за Камбоджа, част от бившия Френски Индокитай. Според Натал тя предпочита да дава достъп на френскоговорящи журналисти, а англоезичните често пренебрегва.

„Тя се интересуваше от древни цивилизации“, казва Натал. „Ангкор Ват беше точно такъв повод да почете домакините си и самото място като нещо велико.“

Embed from Getty Images

  • Хотелът, който преживя всичко

Разположен близо до бреговете на река Тонле Сап и на два километра от Кралския дворец, хотел Le Royal преживява различни епохи.

Той става свидетел на най-мрачния период от съвременната история на Камбоджа, когато Червените кхмери завземат властта (1975–1979) и избиват поне 1,7 милиона души. Градът е обезлюден, а хотелът – преименуван на „Солидарност“, за да приютява журналисти и хуманитарни работници.

През 90-те години групата Raffles купува сградата и я връща към оригиналното име – Raffles Hotel Le Royal.

Днес, след всички превратности, той остава емблема на Пном Пен. Сред гостите му през годините са били Анджелина Джоли, Чарли Чаплин и генерал Шарл дьо Гол.

През 2012 г. и президентът Барак Обама посети Камбоджа и бе сниман в Raffles Le Royal, седнал на диван и разговарящ по телефона. Но не в апартамента „Кенеди“.

