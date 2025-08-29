Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

29 август 2025, 10:11
О свобождаването от мита в САЩ за пакетни пратки на стойност под 800 долара приключи окончателно. Oчаква се това да повиши разходите и да наруши моделите на веригите за доставки както за компаниите за електронна търговия, така и за малките предприятия, използващи онлайн пазари, но и за крайните потребители, предава "Ройтерс".

Агенция "Митници и гранична охрана" (CBP) на САЩ започна да събира нормалните митнически ставки за всички глобални колетни пратки, независимо от стойността, страната на произход или начина на транспортиране, в 06:01 ч. българско време на 29 август.

Предвидена е възможност за фиксирана ставка от 80 до 200 долара на пакет, изпратен от чуждестранни пощенски агенции, за срок от шест месеца (за ЕС фиксираната ставка е 80 долара). 

С този ход администрацията на президента Доналд Тръмп разширява обхвата на отмененото през май изключение "де минимис" за пратки от Китай и Хонконг, като част от усилията за ограничаване на вноса на фентанил и неговите химически прекурсори в САЩ.

"Премахването от страна на президента Тръмп на смъртоносната вратичка "де минимис" ще спаси хиляди американски животи, като ограничи потока на наркотици и други опасни забранени артикули, и ще добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита в нашето министерство на финансите", заяви пред репортери търговският съветник на Белия дом Питър Наваро.

"Това е постоянна промяна", посочи високопоставен представител на администрацията, допълвайки, че всеки опит за възстановяване на изключенията за доверени търговски партньори е "мъртъв по рождение".

Изключението "де минимис" е въведено през 1938 г. с праг от 5 долара за подаръци и беше увеличено от 200 на 800 долара през 2015 г. с цел да насърчи растежа на малкия бизнес в електронната търговия.

След увеличаването на митата върху китайски стоки по време на първия мандат на Тръмп директните доставки от Китай рязко нараснаха, създавайки нов модел за директни продажби до потребителите чрез компании като "Шейн" (Shein) и "Тему" (Temu).

Националната коалиция на текстилните организации нарече решението "историческа победа" за американската индустрия, тъй като затваря вратичка, която позволяваше на чуждестранни производители на т.нар. бърза мода да избягват митата и да внасят облекла, понякога произведени с принудителен труд, подкопавайки американските работни места.

"Изпълнителните действия на администрацията затварят този канал и осигуряват дългоочаквано облекчение за текстилната промишленост на САЩ и нейните работници", посочиха от асоциацията.

Според агенция "Митници и гранична охрана" на САЩ броят на пакетите, които са ползвали освобождаването "де минимис", е скочил близо десетократно – от 139 милиона през фискалната 2015 г. до 1,36 милиарда през фискалната 2024 г., или средно близо 4 милиона пратки на ден.

Анализатори смятат, че премахването на освобождаването ще повиши цените на редица стоки, продавани чрез електронната търговия, тъй като продукти, които досега са избягвали мита, вече ще бъдат обложени. Това би могло да изравни разходите на тези фирми с тези на утвърдени търговци на дребно като "Уолмарт" (Walmart), които внасят стоки на едро и плащат мита.

От 2 май, когато изключението беше отменено за Китай и Хонконг, митническите власти на САЩ са събрали над 492 млн. долара допълнителни мита, заяви друг представител на администрацията на Тръмп.

Той уточни, че пълните митнически ставки ще се прилагат и за всички пакети, изпратени чрез компании като "ФедЕкс" (FedEx), "Юнайтед парсъл сървис" (United Parcel Service, UPS – Ю Пи Ес) и Ди Ейч Ел (DHL), които са по-добре подготвени да събират мита и да обработват данни в сравнение с традиционните пощенски оператори.

Чуждестранните пощенски агенции могат да изберат дали да събират митата въз основа на стойността на пратките или да приложат фиксираната ставка, съответстваща на действащите "реципрочни" мита на САЩ към съответната страна.

Според указания на агенция "Митници и гранична охрана", издадени вчера, пратките ще се облагат с фиксирана ставка от 80 долара от държави със мита под 16 на сто (като Великобритания и ЕС), със 160 долара за държави с мита между 16 и 25 на сто (като Индонезия и Виетнам) и с 200 долара за пратки от държави с мита над 25 на сто, включително Китай, Бразилия, Индия и Канада.

До 28 февруари 2026 г. обаче всички пощенски служби ще трябва да преминат към събиране на мита според стойността на пратките, уточни представител на Белия дом.

Някои чуждестранни пощенски оператори вече са преустановили доставките до САЩ, но администрацията работи със свои партньори и с Пощенската служба на САЩ за минимизиране на прекъсванията.

Кели Ан Шоу, бивш старши търговски съветник в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп, коментира, че премахването на изключението вероятно ще предизвика известни първоначални затруднения, но с времето ситуацията ще се нормализира.

"Мисля, че ще има болки на растежа, но това е американското законодателство. Ще има преходен период, докато митническите служби се научат да обработват тези пратки с ниска стойност, което не се е налагало да правят от много години", заяви Шоу, която сега е адвокат във Вашингтон.

Източник: Бойчо Попов, БТА    
