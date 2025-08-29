Свят

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Общият брой на заболелите вече е 34 - най-високият за последното десетилетие

29 август 2025, 09:23
Източник: iStock/Getty Images

О ще двама души в щата Луизиана починаха, след като са консумирали стриди, заразени с опасната бактерия Vibrio vulnificus, известна като „бактерията, която яде месо“.

С тези два смъртни случая общият брой на починалите от инфекция с Vibrio vulnificus в Луизиана от началото на годината достигна 6, потвърдиха здравните власти пред местната медия WBRZ. По данни на изданието още 14 души са се заразили, а общият брой на заболелите вече е 34 – най-високият за последното десетилетие.

Заради рязкото увеличение на случаите, на 31 юли Министерството на здравеопазването на Луизиана публикува официално изявление, в което „призовава жителите да вземат предпазни мерки за предотвратяване на инфекция от Vibrio vulnificus“.

„В момента е просто изобилстващо“, коментира Дженифър Арментор, администратор на програмата за мекотели в здравното ведомство, цитирана от WBR.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), вибрионите се срещат естествено в крайбрежните води. Те могат да предизвикат инфекция при хора с отворена рана, скорошна татуировка или пиърсинг, ако влязат в контакт със замърсена вода. Въпреки това повечето заболявания възникват след консумация на сурови или недобре сготвени миди – особено стриди. Причината е, че тези мекотели се хранят чрез филтриране на вода и така в тях могат да се натрупват бактерии.

Стридите, причинили последните смъртни случаи, са били уловени в Луизиана и сервирани в ресторанти във Флорида и Луизиана. От CDC подчертават, че е невъзможно да се разбере дали една стрида е заразена с Vibrio или с друга опасна бактерия само чрез външен оглед.

Vibrio vulnificus е наричана „бактерия, хранеща се с месо“, защото в някои случаи инфекцията може да доведе до некротизиращ фасциит – тежко състояние, при което тъканите около рана започват да загиват. Макар най-честите симптоми да са диария и повръщане, при тежки случаи може да се стигне до ампутации, а един на всеки пет пациенти умира, предупреждават от CDC.

Източник: people.com    
Vibrio vulnificus Луизиана Стриди Бактерия ядяща месо Смъртни случаи Инфекция Превантивни мерки
