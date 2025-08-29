Свят

"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си

Пациентката беше поддържана жива, докато износи плода, заради законите против аборта в Джорджия

29 август 2025, 09:48
"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си
Източник: iStock/Getty Images

С инът на жена в щата Джорджия, която беше в състояние на мозъчна смърт месеци и поставена на животоподдържащи апарати, за да износи бебето, все още се бори за живота си, съобщи семейството. 

Адриана Смит — дипломирана медицинска сестра от Атланта — беше обявена за мозъчно мъртва през февруари, след като получила множество кръвни съсиреци в мозъка, съобщи по-рано People.

По данни на местната телевизия 11Alive, по това време Смит била бременна в осмата седмица и е поддържана жива до раждането на бебето през юни. Болницата обяви, че  Адриана Смит трябва да бъде  на животоподдържащи апарати заради закона за абортите в американския щат Джорджия.

Бебето, Чанс, се роди преждевременно на 13 юни чрез спешно цезарово сечение, тежащо около 800 гр, и веднага било настанено в интензивното отделение за новородени (NICU).

Малко повече от два месеца по-късно майката на Смит, Ейприл Нюкърк, съобщи актуална информация за състоянието му, като разкри, че сега тежи малко под 2,2 кг, но все още се бори за живота си.

Семейството се надява Чанс да може да напусне болницата в края на септември или октомври, съобщи 11Alive.

„Теглото му постепенно се увеличава, но дишането е това, което най-много ни тревожи“, каза Нюкърк пред изданието в сряда, 27 август.

По-рано Нюкърк беше споделила пред 11Alive, че момченцето „просто се бори. Искаме само молитви за него. Просто се молете за него.“

Докато говори за загубата на дъщеря си, Нюкърк призна: „Не става по-лесно с всеки изминал ден.“

„Трудно е, защото ни беше отнето нещо. Мисля за нея всеки ден, постоянно“, добави тя.

След отмяната на делото Роу срещу Уейд през 2022 г., Джорджия въведе забрана за аборти след шестата гестационна седмица. Според закона „не може да се извърши аборт, ако нероденото дете има сърдечен ритъм, освен при спешен медицински случай или при медицински безнадеждна бременност“.

Законът определя „спешен случай“ като „състояние, при което абортът е необходим, за да се предотврати смъртта на бременната жена или значително и необратимо увреждане на основна телесна функция“.

Случаят на 31-годишната Смит обаче се оказал в законова сива зона. Лекарите казали на семейството ѝ, че тъй като тя е в състояние на мозъчна смърт и вече не е застрашена, по закон са длъжни да я държат на животоподдържащи системи, докато плодът не стане жизнеспособен.

По данни на 11Alive, законът на Джорджия за абортите, известен като „Закон за живота“, не разглежда конкретно случаи на мозъчна смърт. След като историята на Смит доби обществен отзвук, главният прокурор на щата заяви, че законът не задължава лекарите да поддържат животоподдържащи системи, след като пациент е обявен за мозъчно мъртъв, но според много експерти е отворено за интерпретация.

Сега Нюкърк, заедно с бабата на Смит — Телма Едмъндсън, настояват за промяна.

„Искам хората да разберат, че това не трябваше да се случва. Искам законът да бъде променен. Такъв закон изобщо не трябва да съществува. Жените имат права, това е тяхното тяло“, каза Нюкърк пред изданието.

По-рано тя сподели, че когато семейството се готвело да свали Смит от животоподдържащите системи на 17 юни, преживяването било мъчително:

„Аз съм нейната майка. Не би трябвало да погребвам дъщеря си. Дъщеря ми трябва да ме погребе. Ако можех да ѝ кажа още нещо, щях да ѝ кажа, че я обичам и че е била прекрасна дъщеря.“

Преди това Нюкърк беше определила продължителното поддържане на живота на Смит въпреки мозъчната ѝ смърт като „мъчение“ — особено за 7-годишния ѝ внук, който вярвал, че майка му „просто спи“.

„Тя дишаше с помощта на машини повече от 90 дни“, каза тогава тя. „За мен това е мъчение. Виждам как дъщеря ми диша, но нея я няма. А на синът ѝ водя да я види.“

Страница в GoFundMe, създадена в подкрепа на семейството на Смит, беше събрала над 500 000 долара към четвъртък, 28 август.

Източник: People    
