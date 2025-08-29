Джордж Клуни трогна Венеция: 10-минутни овации за „Джей Кели“ с Амал до него

Ф илмът на Джордж Клуни „Джей Кели“ беше посрещнат с 10-минутни аплодисменти на крака на филмовия фестивал във Венеция, а актьорът се наслади на възторжения прием рамо до рамо със съпругата си Амал, въпреки че наскоро се възстановяваше от болест.

На 28 август, четвъртък, 64-годишният Клуни се появи заедно с колегата си Адам Сандлър и режисьора Ноа Баумбах на премиерата на филма в прочутия театър Сала Гранде. След прожекцията публиката аплодира правостояща цели десет минути – събитие, описано от Deadline и The Hollywood Reporter като един от най-емоционалните моменти на фестивала.

George Clooney's Film Jay Kelly Earns 10-Minute Ovation at Venice Amid His Illness, with Amal by His Side https://t.co/b12tK3pkJN — People (@people) August 29, 2025

Докато аплодисментите не стихваха, Клуни целуна съпругата си Амал, която сияеше от вълнение зад него. После прегърна 58-годишния Сандлър и 55-годишния Баумбах, а тримата заедно споделиха радостта от успеха. Празничната вечер дойде само часове след като Клуни бе отменил няколко фестивални участия заради здравословен проблем.

По-рано същия ден той пропусна пресконференцията за филма. Там Баумбах обясни на журналистите отсъствието му.

„Както може би знаете, Джордж Клуни няма да бъде тук, защото има тежка синузитна инфекция. Смятаме, че ще е на червения килим тази вечер, но много съжалява, че не може да бъде с нас“, каза модераторът. Баумбах пък се пошегува: „Дори филмовите звезди се разболяват.“

George Clooney with the cast and crew of ‘JAY KELLY’ during the 10-minute standing ovation at the 82nd Venice Film Festival. pic.twitter.com/rklgH5eRjf — Film Updates (@FilmUpdates) August 28, 2025

Клуни пристигна във Венеция заедно с Амал на 26 август, вторник, но според The Hollywood Reporter още на следващия ден – 27 август – се почувствал зле и лекарите му препоръчали да си почине.

„За съжаление, Джордж има синусова инфекция и по лекарско предписание трябваше да ограничи ангажиментите си днес“, потвърди представител на актьора пред PEOPLE. Въпреки това Клуни намери сили да се появи на червения килим на 28 август, придружен от 47-годишната си съпруга.

„Клуни пристигна с Амал, която сияеше в рокля в цвят фуксия и не спираше да се усмихва“, разказа очевидец пред PEOPLE. Въпреки леката кашлица актьорът „бързо се превърна в обичайното си харизматично „аз“, ръкувайки се и прегръщайки колеги и почитатели на сцената.“

По време на червения килим Клуни не свали поглед от Амал и дори ѝ целуна ръката в романтичен жест.

Носителят на „Оскар“ остана верен на класиката – черен смокинг, бяла риза и черна папионка. Той гордо ескортираше съпругата си, държейки я за ръка, докато позираха за снимки.

Амал блесна в елегантна мини рокля в цвят фуксия с ефектен шлейф, комбинирана със златни токчета Aquazzura Forever More Sandal 105 и златен клъч.

В „Джей Кели“ Клуни влиза в ролята на измислен известен актьор, който заедно с отдадения си мениджър Рон (Адам Сандлър) се впуска във „вихрено и неочаквано дълбоко пътешествие из Европа“, както гласи синопсисът на Netflix.

„По пътя двамата са принудени да се изправят пред собствените си избори, отношенията с близките си и наследството, което ще оставят след себе си“, допълват от платформата. Сценарият е написан от Баумбах в сътрудничество с Емили Мортимър, а самият той е и режисьор.

В лентата участват още Грета Геруиг (съпругата на Баумбах), Лора Дърн, Били Крудъп, Грейс Едуардс, Стейси Кийч, Райли Киоу, Айла Фишър и Патрик Уилсън.

Световната премиера на „Джей Кели“ е насрочена за 14 ноември в кината, а от 5 декември филмът ще бъде достъпен и в Netflix.