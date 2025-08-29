Свят

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

29 август 2025, 10:38
Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово
Източник: iStock

М ъж от Алабама беше осъден на доживотен завтор в сряда, 27 август, за продължителното отравяне на съпругата си с витамини с олово по време на ожесточено бракоразводно дело, пише New York Post.

36-годишният Брайън Томас Ман, бивш хиропрактик, беше признат за виновен по обвинение в опит за убийство още през юни, след като станало ясно, че е използвал олово, останало от ремонт в кабинета му, в хранителните добавки, които давал на 26-годишната си съпруга Хана Пети.

Пети започнала да приема витамините през лятото на 2021 г., когато напрежението около развода вече се отразявало на здравето ѝ и тя се опитала да укрепи имунната си система. Строителният предприемач Дани Хил свидетелствал, че при ремонта на рентгенова зала в офиса на Ман били използвани оловни плоскости и че останало известно количество материал. В крайна сметка оловните хапчета довели до тежко отравяне, заради което Пети е била хоспитализирана за два месеца.

При постъпването ѝ в болница в организма ѝ били открити нива на олово осем пъти над нормалното. Необходимо било непрекъснато лечение, за да се изчисти тялото ѝ, съобщи AL.com. Въпреки че по-късно се възстановила, Пети отслабнала с близо 18 килограма и дори след изписването си продължавала да има високи количества олово в организма си.

През това време Ман продължавал да настоява болната си съпруга да сключва нови животозастрахователни полици, съобщи WAAY.

Опасно високите нива на олово в кръвта на Пети накарали властите да започнат разследване. Те стигнали до извода, че заболяването ѝ е резултат от внимателно изграден план на Ман, с цел „умишлено да накара Пети несъзнателно да погълне частици олово“.

Първоначално Ман сътрудничил на полицията и предал всички витамини, които давал на съпругата си, но бързо се опитал да обърне ситуацията в своя полза. Според декларация под клетва той се опитал да убеди медицинска сестра в болницата, че „сам си е направил рентгенова снимка и е забелязал вещество в червата си, което според него било олово“.

Ман беше арестуван през септември 2022 г.

Съдията постанови максималната присъда, след като прокурорите подчертаха, че целият заговор е показал пълното безразличие на Ман към живота на съпругата му.

„Смятам, че това беше ясен поглед към характера на Брайън Ман. Не знам дали той изобщо е възприел ситуацията сериозно или някога е приемал нещо сериозно извън себе си и стремежа си към пари. Това е прозорец към душата му“, заяви главният прокурор Гарик Викъри пред WAFF.

Източник: New York Post    
Последвайте ни
Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Пожар изпепели къщи в град Сърница

Пожар изпепели къщи в град Сърница

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ТЕЛК решенията вече достъпни изцяло по електронен път

ТЕЛК решенията вече достъпни изцяло по електронен път

България Преди 13 минути

„Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 27 минути

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

България Преди 52 минути

В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции и служби

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

България Преди 1 час

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 1 час

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 1 час

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 1 час

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

<p>&quot;Историческа победа&nbsp;за американската индустрия&quot;</p>

Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят Преди 2 часа

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

<p>Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца</p>

Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Свят Преди 2 часа

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“, казва един баща, чиято 11-годишна дъщеря е била в църквата по време на стрелбата

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

България Преди 2 часа

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

България Преди 2 часа

Той обясни, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Чашата с червилото на Джаки Кенеди и тайната история на хотел Raffles Le Royal

Любопитно Преди 2 часа

От коктейла Femme Fatale и чашата с червилото на Жаклин Кенеди до тъмните години на Червените кхмери – историята на Raffles Le Royal в Пном Пен е като огледало на Камбоджа

<p>Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си</p>

"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си

Свят Преди 2 часа

Пациентката беше поддържана жива, докато износи плода, заради законите против аборта в Джорджия

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Свят Преди 2 часа

Критиците виждат в това заплаха за демокрацията

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Свят Преди 2 часа

Общият брой на заболелите вече е 34 - най-високият за последното десетилетие

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

България Преди 3 часа

Летателна техника също се включва в гасенето

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Хайди Клум и дъщеря разпалиха страстите на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Edna.bg

Треньорът на Ракув не спал в нощта преди мача с Арда заради дискотека

Gong.bg

Пригответе се за ударна доза футболни емоции този уикенд

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Дерайлира вагон от бързия влак Бургас - София (СНИМКИ)

Nova.bg