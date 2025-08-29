Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

М ъж от Алабама беше осъден на доживотен завтор в сряда, 27 август, за продължителното отравяне на съпругата си с витамини с олово по време на ожесточено бракоразводно дело, пише New York Post.

36-годишният Брайън Томас Ман, бивш хиропрактик, беше признат за виновен по обвинение в опит за убийство още през юни, след като станало ясно, че е използвал олово, останало от ремонт в кабинета му, в хранителните добавки, които давал на 26-годишната си съпруга Хана Пети.

Пети започнала да приема витамините през лятото на 2021 г., когато напрежението около развода вече се отразявало на здравето ѝ и тя се опитала да укрепи имунната си система. Строителният предприемач Дани Хил свидетелствал, че при ремонта на рентгенова зала в офиса на Ман били използвани оловни плоскости и че останало известно количество материал. В крайна сметка оловните хапчета довели до тежко отравяне, заради което Пети е била хоспитализирана за два месеца.

При постъпването ѝ в болница в организма ѝ били открити нива на олово осем пъти над нормалното. Необходимо било непрекъснато лечение, за да се изчисти тялото ѝ, съобщи AL.com. Въпреки че по-късно се възстановила, Пети отслабнала с близо 18 килограма и дори след изписването си продължавала да има високи количества олово в организма си.

Chiropractor sentenced to life for poisoning his wife with lead-tainted vitamins during divorce battle https://t.co/lUlHojDu68 pic.twitter.com/XvADx3m0jA — New York Post (@nypost) August 29, 2025

През това време Ман продължавал да настоява болната си съпруга да сключва нови животозастрахователни полици, съобщи WAAY.

Опасно високите нива на олово в кръвта на Пети накарали властите да започнат разследване. Те стигнали до извода, че заболяването ѝ е резултат от внимателно изграден план на Ман, с цел „умишлено да накара Пети несъзнателно да погълне частици олово“.

Първоначално Ман сътрудничил на полицията и предал всички витамини, които давал на съпругата си, но бързо се опитал да обърне ситуацията в своя полза. Според декларация под клетва той се опитал да убеди медицинска сестра в болницата, че „сам си е направил рентгенова снимка и е забелязал вещество в червата си, което според него било олово“.

Ман беше арестуван през септември 2022 г.

Съдията постанови максималната присъда, след като прокурорите подчертаха, че целият заговор е показал пълното безразличие на Ман към живота на съпругата му.

„Смятам, че това беше ясен поглед към характера на Брайън Ман. Не знам дали той изобщо е възприел ситуацията сериозно или някога е приемал нещо сериозно извън себе си и стремежа си към пари. Това е прозорец към душата му“, заяви главният прокурор Гарик Викъри пред WAFF.