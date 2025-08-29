Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

П рез 1991 г. румънският скотовъдец Василе Горгос изчезва мистериозно и три десетилетия по-късно той се появява отново – облечен в абсолютно същите дрехи, без никакъв спомен къде е прекарал изминалите години.

На въпросите какво се е случило и къде е бил, Горгос отговаря: „Нищо, никъде. През цялото време си бях вкъщи.“

Разбира се, семейството и приятелите му знаеха, че това не е вярно. Те бяха подали сигнал за изчезването му, полицията организира мащабно издирване без резултат, а по-късно бяха отслужвани и панихиди. Въпросите им оставаха без отговори, а когато Горгос се завърна толкова загадъчно, колкото бе изчезнал, мистерията стана още по-дълбока.

И до днес никой, включително самият Василе Горгос, не знае какво се е случило.

Неочакваното изчезване през 1991 г.

През 1991 г. Василе Горгос е на 63 години, работи като животновъд и търговец от малко село край Бакъу, Румъния. Повечето време прекарва у дома, но понякога пътува до различни градове по работа.

Един ден той предприема обичайна командировка.

Бил е купил билета си за влака предварително и както винаги казал на семейството си, че ще се върне след ден-два. Качил се на влака и заминал. Но, както пише The Sun, Горгос така и не се прибрал.

Когато денят на завръщането му дошъл и минал без следа от него, близките му започнали да се тревожат. На следващия ден тревогата прераснала в паника и те се обърнали към полицията. Издирването, в което участвали местни власти и доброволци, продължило седмици, но без резултат. Не били открити доказателства за престъпление, нито някаква следа от него. Месеците се превърнали в години, случаят бил обявен за „студен“ и надеждата за намирането на Василе постепенно угаснала.

В продължение на три десетилетия семейството живее в неизвестност. Мнозина вече вярвали, че е починал. Всяка година организирали панихиди, но липсата на отговори оставала като отворена рана.

Междувременно Румъния претърпява огромни промени – преминава от комунизъм към демокрация, влиза в НАТО и ЕС, модернизира се, интернет и мобилните телефони навлизат в ежедневието. Светът, който Василе познавал, се преобразява до неузнаваемост.

И тогава, на 29 август 2021 г., се случва немислимото.

Мистериозното завръщане на Василе Горгос

Според свидетели кола внезапно спряла пред дома на семейството и от нея слязъл 93-годишният Горгос, видимо объркан. Преди някой да успее да види регистрационния номер, автомобилът потеглил и изчезнал. Шофьорът останал неизвестен.

Василе бил облечен в абсолютно същите дрехи, с които е изчезнал през 1991 г. Още по-странно – в джоба си носел онзи билет, купен за пътуването му преди три десетилетия. И дрехите, и билетът били в изненадващо добро състияние.

Когато децата му го видели, първоначално не го познали – и той също не разпознал тях.

„Не го разбираме. Той не знае какво говори – разказа синът му пред местни медии. – Постоянно ни говори за времето, когато е гледал и продавал крави. Питаме го едно, а той отговаря друго.“

Медицински преглед и проблеми с паметта

Прегледът показа, че за възрастта си Горгос е в изключително добро физическо състояние. Единственият сериозен проблем е паметта му. Той си спомня семейството, къщата и живота във фермата, помни, че е роден през 1928 г., че съпругата му е починала и че е син на известен търговец. Всичко до деня на пътуването му през 1991 г. е непокътнато в съзнанието му. Но следващите 30 години – абсолютно нищо.

Още по-объркващо е, че Горгос твърди, че „през цялото време си е бил вкъщи“.

„Кой знае къде е бил, кой го е държал, може би е бил принуден да работи... кой знае какъв живот е водил?“ – спекулира синът му.

Теории и предположения

Случаят предизвика множество спекулации. Някои смятат, че Горгос може да е страдал от деменция или тежко дисоциативно разстройство, довели до загуба на самоличност и години на скитане. Възможно е да е бил приютен от непознати, които са се грижили за него.

Други имат по-фантастични теории – че е бил отвлечен от правителството за тайни експерименти или дори от извънземни, които го върнали десетилетия по-късно без спомен за преживяното.

Но доказателства за която и да било теория няма. Остава фактът, че Василе Горгос се появи отново след 30 години – със същите дрехи, със същия влаков билет в джоба и без никакъв спомен за изчезналото време.