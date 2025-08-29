След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

С лужители на Районното управление на полицията в Павликени задържаха 22-годишен мъж от село Стамболово за домашно насилие, съобщиха от Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

В четвъртък около 6:30 часа е получен сигнал за възникнала разпра между него и съпругата му, и нанесен побой.

След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.

От полицията припомниха, че при друг подобен случай, на 27 август, 24-годишен мъж от Горна Оряховица е задържан от служители на Районното управление в Елена за нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие. Тогава съдействие е потърсила жителка на Златарица. Тя обяснила, че мъжът, срещу когото е издадена съдебна заповед за защита от домашно насилие, е нарушил забраната. Той влязъл в жилището, за което е издадена заповедта, и счупил стъкла на лек автомобил. След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

На 25 август в стражишкото село Сушица, в условията на домашно насилие, мъж е направил опит умишлено да умъртви своя баща. Впоследствие по искане на Окръжната прокуратура във Велико Търново на извършителя е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.