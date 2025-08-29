Пожар изпепели къщи в град Сърница

Голям пожар в град Сърница нанесе сериозни щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение. Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви.
Изгорели са и 7 стопански посторйки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее, съобщава БНР.
„Няма пострадали хора“,
съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Сигналът за пожара е получен вчера, в късния следобед, на телефон 112. В гасенето са се включили 5 противопожанри екипа – три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци.
Около 23:00 ч. тази нощ огънят е бил овладян.
На място през цялата нощ е бил и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница.
Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.