Пожар изпепели къщи в град Сърница

Голям пожар в град Сърница нанесе сериозни щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение. Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви.

Изгорели са и 7 стопански посторйки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее, съобщава БНР.

„Няма пострадали хора“,

съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пожара е получен вчера, в късния следобед, на телефон 112. В гасенето са се включили 5 противопожанри екипа – три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци.

Около 23:00 ч. тази нощ огънят е бил овладян.

На място през цялата нощ е бил и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница.

Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.