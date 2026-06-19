България

Окончателно: 10 години затвор за сириеца за убийството в бежанския център в Харманли

Върховният касационен съд потвърди присъдата за фаталното намушкване след конфликт между двама мигранти през 2023 г.

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 13:12
Окончателно: 10 години затвор за сириеца за убийството в бежанския център в Харманли
Източник: БТА

В ърховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата от 10 години лишаване от свобода за сирийски гражданин, признат за виновен за убийството на свой сънародник в Регистрационно-приемателния център за мигранти в Харманли. За решението съобщиха от Апелативния съд в Пловдив.

Убийство в бежанския лагер в Харманли

Случаят датира от 27 юли 2023 г., когато в бежанския център в Харманли избухва конфликт между двама сирийски граждани. Спорът прераства във физическа саморазправа, при която Рамадан Мохамад нанася удар с нож в дясната част на гърба на 21-годишен мъж. Пострадалият умира на място вследствие на тежкото нараняване.

След проведеното разследване Окръжният съд в Хасково призна Мохамад за виновен за умишлено убийство и през май 2024 г. му наложи наказание от 12 години затвор при строг режим.

По-късно Апелативният съд в Пловдив прецени, че са налице основания за намаляване на наказанието и редуцира присъдата на 10 години лишаване от свобода. Решението беше атакувано пред Върховния касационен съд от защитата на подсъдимия.

Сириец е ранен при сбиване в бежанския център в Харманли

Адвокатите на Мохамад настояваха за отмяна на присъдата и оправдателно решение или алтернативно – делото да бъде върнато за ново разглеждане. Основният аргумент на защитата беше, че няма достатъчно доказателства, които безспорно да установяват, че именно подсъдимият е извършителят на престъплението.

След анализ на събраните доказателства обаче ВКС е приел, че изводите на предходните две съдебни инстанции са правилни и обосновани. Според върховните магистрати доказателственият материал по делото води до единствения възможен и категоричен извод, че именно Рамадан Мохамад е нанесъл смъртоносния удар.

Побой в мигрантския център в Харманли, има пострадал

В мотивите си съдът посочва, че Апелативният съд в Пловдив правилно е възприел фактическата обстановка, установена от Окръжния съд в Хасково, и не са налице нарушения, които да налагат преразглеждане на делото.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Регистрационно-приемателният център в Харманли е най-големият мигрантски център в България и през годините нееднократно е бил обект на засилен обществен интерес заради напрежение между обитатели, протести и инциденти. Центърът приема кандидати за международна закрила от различни държави, като най-голям дял сред настанените традиционно са граждани на Сирия, Афганистан и други страни от Близкия изток.

Фаталният инцидент от юли 2023 г. предизвика реакция както от страна на правоохранителните органи, така и от институциите, ангажирани с управлението на миграционните процеси. Разследването беше проведено под ръководството на прокуратурата, а обвиняемият беше задържан непосредствено след извършване на престъплението.

С окончателното решение на ВКС съдебната сага по един от най-тежките криминални случаи в мигрантския център в Харманли приключва.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
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