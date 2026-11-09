"Горд чичо!": Джъстин Тимбърлейк дефилира за благородна кауза със синовете си

Д жъстин Тимбърлейк направи рядка обществена проява заедно с двамата си синове Сайлъс и Финиъс в подкрепа на благородна кауза.

45-годишният изпълнител излезе на модния подиум с момчетата си и с 7-годишната си племенница Зая по време на 19-ото годишно модно ревю на Фондация „Глобал Даун Синдром“, пише HELLO!

Justin Timberlake’s rarely seen sons, 11 and 6, make surprise runway appearance with famous dad https://t.co/0asgr1dvhv https://t.co/cbe1VFfuD2 — New York Post (@nypost) November 9, 2026

Малката Зая вървеше между Джъстин и по-големия му син, 11-годишния Сайлъс, които я държаха за ръце и ги вдигаха във въздуха, докато дефилираха. 6-годишният Финиъс трогателно се държеше за другата ръка на баща си.

Видеоклипове в социалните мрежи показват как Джъстин вдига Зая на ръце и я държи, докато тя маха на бурните аплодисменти от публика. След това двамата танцуваха заедно със синовете на музиканта, преди да се обърнат и да се върнат по подиума.

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Зая беше облечена в красива рокля на точки с панделки и черен колан. Джъстин и синовете му избраха съчетани черни тоалети, като Сайлъс дори носеше слънчеви очила за събитието.

„Снощи дефилирахме с моята красива племенница Зая по подиума. Горд чичо!“, написа певецът в своите истории в Инстаграм.

Миналата година съпругата на Джъстин, Джесика Бийл, имаше възможността да дефилира със Зая, като тогава малкото момиче носеше розова рокля на цветя, а актрисата беше заложила на черен цвят.

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„Каква незабравима вечер на модното шоу“, написа тогава Джесика в Инстаграм. „Никога няма да забравя как вървях по този подиум хваната за ръка с племенницата ми. Огромни благодарности на фондацията за невероятната работа, която върши.“, добави тя.