"Желязна врата": Тръмп обяви нова военна операция срещу Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нова военна оперативна група, чрез която Вашингтон цели да засили натиска върху Иран, предаде ДПА.

„Оперативната група „Желязна врата“ действа с пълна сила в Ислямската република Иран“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

„В съчетание с най-голямата морска блокада в историята, почти нищо не влиза или излиза от Иран“, добави американският президент.

В събота Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което ръководи американските военни сили в региона, съобщи, че екип от 20 служители ще работи за предотвратяване на транспортирането на съвременно оръжие и други материали през сухопътните граници на Иран и през Каспийско море.

Мярката е част от усилията на Вашингтон да ограничи възможностите на Техеран да получава военни доставки и да засили икономическия и военния натиск върху страната.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Паралелно с тези действия САЩ от месеци блокират достъпа на кораби до иранските пристанища. Вашингтон се опитва да принуди Техеран да прекрати собствената си блокада на Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Протокът е един от най-важните маршрути за международната търговия с петрол и природен газ. През него преминава значителна част от световните доставки на енергийни суровини.

САЩ се заканиха да приложат "невиждани досега" мерки срещу Иран

Иранските атаки и заплахи срещу корабоплаването в района доведоха до сътресения на енергийните пазари и повишаване на цените на горивата и енергията в различни части на света, отбелязва ДПА.