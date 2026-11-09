Орел с ампутиран крак проходи отново с протеза, създадена чрез 3D технология в Гърция

М лад женски царски орел, загубил единия си крак след тежко нараняване, получи втори шанс благодарение на специално изработена протеза, създадена с помощта на технология за триизмерен печат. Необичайният случай е от Гърция, съобщи обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация на агенция "Ройтерс".

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Птицата е открита ранена през 2025 г. на гръцкия остров Китира. Заради тежка фрактура ветеринарните лекари били принудени да ампутират десния ѝ крак, което значително намалило шансовете ѝ за оцеляване в естествена среда.

Със спасяването на орела се заел ветеринарният лекар Григорис Маркакис от атинската организация за лечение и грижи за диви животни АНИМА. За възстановяването на птицата се наложили три хирургически операции. В търсенето на подходящо решение специалистът се консултирал и със свои колеги от Абу Даби, България и Лондон.

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Изкуственият крайник е съобразен с анатомичните особености на птицата. Протезата е разработена от гръцко-германски екип от инженери и ветеринарни лекари, които използвали технология за триизмерен печат.

Досега екипът е изработвал подобни протези за кучета, котки и дори за магаре. Случаят с царския орел обаче е първият, при който специалистите създават изкуствен крайник за птица.

Четири месеца след поставянето на протезата орелът продължава да се възстановява. Птицата вече прави първите си стъпки с изкуствения крак, но ще ѝ е необходимо още време, за да свикне с него, отбелязва ЕРТ.

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Въпреки напредъка обаче царският орел няма да може да бъде върнат в дивата природа. Протезата няма функциониращи нокти, с които птицата да улавя и убива плячката си. Без тази способност тя не би могла да се храни и да оцелява самостоятелно.

От организацията АНИМА се надяват, че след приключване на лечението орелът ще може да бъде преместен в специализиран център в чужбина. Там той би могъл да участва в програма за размножаване и по този начин да допринесе за опазването на вида.