BYD Atto 2 DM-i: Тестваме най-евтиния плъг-ин хибриден SUV (ВИДЕО РЕВЮ)

О чаквах първата ми „искрено и лично“ среща с BYD от известно време. Причините за това са няколко. Все пак това е най-големият по продажби производител в Китай, както и най-големият, отново по продажби, производител на електромобили в света.

Това е компания, която вече има 8 собствени кораба за превоз на автомобили към световните пазари, като поръча нови 10. Когато станат готови и те, целият капацитет на флотилията на марката ще е 130 000 автомобила едновременно на борда на корабите за презокеанските пазари. За същата компания работят 120 000 инженери, а средно на ден се регистрират по 54 патента.

И нещо съвсем близо до автомобила на снимките: BYD е компанията, произвела най-много плъг-ин хибриди в света – близо 8 млн. Неин е и първият масово произвеждан плъг-ин хибрид – F3DM, който европейците видяхме на автомобилното изложение в Женева през 2008 г. Същата тази марка през май продаде най-много плъг-ин хибриди в Германия, кой да повярва, че подобно нещо е възможно! Не случайно наскоро ЕС отправи нота към Китай да укроти износа на китайски автомобили, защото иначе съюзът ще трябва да налага мита и върху китайските хибриди, както направи с електромобилите.

Повечето клиенти познават електромобилите на BYD, но BYD Atto 2 DM-i е плъг-ин хибрид, обозначение, идващо от Dual Mode Intelligent. С дължина 4,33 м и междуосието от 2,62 м, Atto 2 DM-i прави технологията достъпна и в компактния сегмент, при това на цена, която е стряскаща за европейските марки. Но до нея ще стигнем след малко.

Източник: CarMarket.bg

Първо трябва да отдам заслуженото на първичните белези, които са особено важни, когато става дума за избор. Дизайнът на автомобила е доста изчистен и семпъл, като отпред имаме познатата маска и светлини. Малка разлика с електрическата версия на Atto може да се открие в бронята. В този случай автомобилът е топ ниво на изпълнение Boost, което означава, че моделът стъпва на 17-цолови джанти.

В профил изпъква ефектът на „плаващия“ покрив, както и двете издутини под праговете, които гонят по-офроуд излъчване, но тази кола няма подобни качества. Харесват ми също конвенционалните дръжки, които все пак са в една повърхност с панелите на вратите, за да се оптимизира въздушното съпротивление. Имаме къси надвеси, голяма височина и изтеглени в краищата колела, които отварят достатъчно просторен интериор. Тестовият автомобил е в новия цвят Midnight Blue, създаден специално за Super Hybrid гамата.

Източник: CarMarket.bg

Характерната светлинна ивица по ширината на задната част свързва светлини, вдъхновени от традиционния китайски възел и символа за безкрайност. Отваряйки вратата на багажника се открива товарно пространство от 425 литра, като подът се мести на две нива. При сгъване на задните облегалки (става много лесно и от багажника) обемът нараства до 1335 литра, отличен параметър за класа.

Под предния капак имаме вездесъщия 1,5-литров 4-цилиндров турбо двигател и електромотор, задвижващи предния мост. При версията Boost тази конфигурация се изразява в системна мощност 212 к.с. при тегло 1620 кг. Важното е, че моделът предлага до 90 км пробег само на ток, като общият пробег със зареден резервоар и батерия достига 1000 км.

Източник: CarMarket.bg

Третият основен компонент в системата е батерията. Естествено, това LFP батерия Blade с капацитет 18,3 kWh. Имаме обаче само AC зареждане с 6,6 kW, като батерията се зарежда за около 3 часа.

В сегмента на компактните SUV цветовите опции за персонализация се много важни. Тук такива липсват, като интериорът е изпълнен в черно, което би било по-добре, ако беше поразчупен. Тъмната атмосфера обаче се разведрява, когато отворим подвижната щора и в купето влезе светлина през големия панорамен покрив, макар и фиксиран.

Източник: CarMarket.bg

Иначе, салонът е изпълнен в перфорирана еко кожа, естествено. Седалките са с висока странична упора. Изпълнението Boost се предлага с 8,8-инчово приборно табло и 12,8-инчов централен дисплей. Имаме 360-градусов обзор от камерите, отопляеми предни седалки и волан, NFC достъп чрез смартфон и 50 W безжично зарядно устройство с вентилация, което е по-важно. Автомобилът предлага и функция Vehicle-to-Load, чрез която могат да се захранват външни устройства с мощност до 3,3 kW.

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Още по-хубаво е, че на тунела между предните седалки имаме редица от физически бутони, включително метални регулатор за режимите на задвижване и такъв за силата на звука. Още по-изненадан съм от физическите бутони на волана, с които боравенето е много лесно и интуитивно. Това само показва колко бързо може BYD да реагира на обратната връзка от клиентите, тъй като съм сигурен, че тези физически контролери са дошли именно след вслушване в клиентите в Европа.

Източник: CarMarket.bg

Разбира се, в центъра на всичко е 12,8-инчовият дисплей. С плъзгане отгоре надолу се отваря менюто за бърз достъп до най-често ползваните функции. В центъра на лентата в долната част на екрана виждате иконата на Google Maps. Ако влезете в акаунта си в Google, може да ползвате всичката съхранена там информация за любимите ви места за похапване например, съответно и лесното да навигиране до тях. В менюто за приложения виждаме Android Auto и Apple CarPlay, което е очаквано, но виждаме и иконата на YouTube, което означава, че може да стриймвате съдържание, докато чакате да стане време да вземете детето от детската градина.

За съжаление обаче няма физически бутони за климатичната система, което значи боравене с климатика през централния дисплей, което не винаги е много интуитивно.

Новият гласов асистент, активиран с командата „Hi BYD“, използва генеративен изкуствен интелект, за да води по-естествен диалог, да разбира последователни въпроси и да управлява различни функции на автомобила.

Източник: CarMarket.bg

Първото нещо, което веднага ми прави впечатление след потегляне, е високата позиция на седене, която, комбинирана с широките предни странични стъкла осигурява много добра видимост. В града Atto 2 предлага и много добра маневреност с диаметър на завой (от бордюр до бордюр) 10,5 метра, което прави колата много маневрена.

Естествено, не мога да подмина факта, че в градски условия може да карате този автомобил само на ток. По WLTP пробегът в електрически режим е до 90 км, което означава, че може да покривате ежедневните си нужди почти изцяло на ток, следователно за много „тънки“ пари на фона на настоящите цени на горивата. За целта е препоръчително да зареждате колата в контакта веднъж дневно, минимум веднъж на два дни.

Но това е автомобил, който далеч не е предназначен само за града, напротив. Затова ще спомена, че разполага и с режим Sport, но в него работата на двигателя става по-осезаема, а и ускорението до 100 км/ч от 7,5 секунди не е нещо, което ще отвее въображението ви. Може да изберете режим за по-твърд волан, но като цяло обратна връзка от него липсва. Наклонът на каросерията в завой е ясно разпознаваем, но пък седалките са с достатъчно висока странична упора, което е добре в този случай. Честно казано, седалките са голямата изненада, тъй като тялото ми „заспа“ в тях и се почувствах много комфортно.

Източник: CarMarket.bg

Като цяло, Atto 2 е подходящ за по-лежерно шофиране. Големият обем на багажника е възможен благодарение на факта, че отзад имаме торсионна греда. Това също идва в потвърждение на това, че тук не трябва да очакваме ангажираност по време на шофиране. Нито сегментът е целевата клиентска група го предполагат.

По-важното в случая е самата плъг-ин хибридна технология. Тя не позволява зарядът на батерията да падне до нула, както при много други европейски модели. Тук ДВГ-то играе роля на генератор на електричество в не малка част от времето, но без да се натрапва звуково при това си действие. Така, дори и батерията да падне до праг, който налага включване на двигателя, той много бързо успява да върне ток в батерията, за да може в подходящите условия именно токът да е източникът на задвижване.

Източник: CarMarket.bg

Традиционно завършвам моите ревюта с цените. Ще го направя и сега. Но този път ще бъда супер лаконичен. Това е най-евтиният плъг-ин хибрид SUV на пазара! Срещу подобна констатация е излишно да вкарвам какъвто и да е контекст. До края на годината BYD Atto 2 DM-i ще се предлага на промоционална цена от 24 990 евро, което е без аналог в сегмента. Плъг-ин хибридната технология се избягваше в B-SUV, защото вдигаше неимоверно много цената. Е, BYD промени това схващане.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

BYD Atto 2 DM-i

Размери

Дължина, мм: 4330

Широчина, мм: 1830

Височина, мм: 1675

Междуосие, мм: 2620

Тегло, кг: 1620

Задвижване

Двигател, тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Електромотор: един

Батерия, kWh: 18

Макс. системна мощност, к.с.: 212

Макс. системен въртящ момент, Нм: 300

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,5

Среден разход на гориво, л/100 км: 4,2

Пробег само на ток, км: 90 (WLTP)

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 24 990

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