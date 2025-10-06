Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

П отребителската кошница в страната остава без промяна през изминалата седмица, като нейната стойност се задържа на 97 лева, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) на редовния си седмичен брифинг.

Това показва, че ценовата стабилност на основните храни у нас се запазва, въпреки сезонните колебания на пазара.

Комисията наблюдава движението на цените на едро вече 140 дни, като данните ѝ служат за ориентир при оценката на инфлационните тенденции и покупателната способност на домакинствата.

Според последните отчети, на седмична база се наблюдава понижение в цените на почти всички зеленчуци, с изключение на доматите, при които има леко повишение. При основните хранителни продукти пазарът остава почти непроменен, макар че кашкавалът, сиренето и пилешкото месо са поскъпнали минимално. В същото време оризът и захарта поевтиняват, което частично компенсира увеличението при други стоки.

„За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения. Запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева, която служи като ориентир за гражданите при планиране на разходите. Ако някъде видят необосновано покачване на цените – просто да не купуват“, заяви председателят на комисията Владимир Иванов.

ДКСБТ продължава да следи движението на цените на основните хранителни продукти и да публикува седмични доклади, които целят по-голяма прозрачност и информираност на потребителите.