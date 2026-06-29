България

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Васил Алексиев е категоричен, че цялата заслуга за възможно най-добрия развой на ситуацията е на детето

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29 юни 2026, 20:07
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„Това дете е родено герой”. Така полицаят Васил Алексиев описва пред NOVA 12-годишното момиче, което управлява и успя да спре на безопасно място семейната кола, след като майка му получи инсулт по време на движение по магистрала „Струма”. Детето веднага подало сигнал на телефон 112. Приел го старши експерт Георги Петров. 

От хладнокръвието на детето в този момент зависели няколко живота.

Дете спря движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му припадна зад волана

„Тя ми каза, че се опитва да овладее колата и да я спре, защото майка ѝ не е в съзнание. По системата видях, че е на АМ „Струма". Цялата тази информация предадох към службите", казва Петров.

Така сигналът отива в Областната дирекция в Перник и е поет от полицай Васил Алексиев.

„Веднага насочих два патрула. След малко единият докладва, че вижда колата, която се движи много бавно”, разказа Алексиев. През цялото време той разговарял с детето зад волана, питал го как е, как е майка му и му давал напътствия.

Детето само успяло да намали, да управлява автомобила, така че той да се движи направо и да отбие в аварийната лента.

„Момиченцето беше много притеснено, но се държеше изключително храбро и хладнокръвно. В гласа му имаше голямо притеснение, но в никакъв случай паника. В един момент каза, че майка му вече се е събудила”, разказва униформеният.

След като колата отбива и спира, на мястото идва екип и на Спешна помощ, който откарва жената и детето с линейка в болница. След това от полицията се свързват с бащата на детето, за да отстрани автомобила от магистралата.

На въпрос имал ли е план Б, в случай че детето не успее да спре колата, полицай Алексиев отговори: „От професионална гледна точка бях готов да рискувам една патрулка, която да спре колата с цената на всичко. Да мине пред автомобила и да го спре - това беше моето нареждане. Имахме готовност и да отцепим и магистралата”.

Служителят на МВР каза, че все още не се е запознал със смелото момиче, но очаква това да се случи.

„Това е една от най-фрапиращите истории в 27-годишната ми кариера. Но героят не съм аз, а детето - то свърши цялата работа”, категоричен е полицай Алексиев.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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