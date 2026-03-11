Сбогом, Барби! Марго Роби неузнаваема с нова прическа в Париж

Н о сериозно, има ли нещо, което Марго Роби не може да направи?

35-годишната звезда от „Брулени хълмове“ дебютира с по-къса прическа по време на Седмицата на модата в Париж. В понеделник, 9 март, тя се появи на ревюто на дамската колекция есен/зима 2026-2027 на Chanel с модерен „боб“ и бретон.

Роби се сбогува с дългите си руси коси, спускащи се по раменете, заменяйки ги с подстрижка, чиято дължина достига едва до ключиците ѝ. На снимките от модното шоу в Париж се вижда, че косата ѝ е оформена в небрежни вълни, допълнени от разрошен бретон, подстриган до нивото на веждите. Цветът остава в характерния за нея рус нюанс, с естествено преливащи се златисти кичури.

Тоалетът на актрисата беше едновременно семпъл и шикозен. Тя заложи на прозрачен бял потник с дълбоко деколте, който подчертаваше изящната ѝ фигура, съчетан с подходящ сутиен, загатнат под материята.

Звездата комбинира свободния топ с широки дънкови панталони, които покриваха обувките ѝ – двуцветни токчета в кафяво и черно, завършващи визията. Като аксесоари Роби избра сива чанта със сребърна верижка и носеше шал в ръка. Тя предпочете да не прекалява с бижутата, ограничавайки се до няколко миниатюрни обеци, които дискретно се подаваха под новата ѝ прическа.

Цялостният „бюти“ облик на Роби също бе сведен до минимум – тя заложи на напълно естествен грим, завършен с нежен руж върху устните.

Embed from Getty Images

Появата на актрисата на Седмицата на модата в Париж се случва в разгара на престурнето за филма „Брулени хълмове“. От януари насам тя привлича вниманието с готически и шикозни визии, вдъхновени от XVIII век, заедно със своя колега Джейкъб Елорди. Актрисата, която влиза в ролята на Катрин Ърншоу в адаптацията на Емералд Фенъл, умело пренася готическата и романтична атмосфера на епохата върху червения килим, съчетавайки темите на филма с чист холивудски блясък.

¿QUÉ LE HA PASADO A MARGOT ROBBIE? 😳pic.twitter.com/zyfbHvjnTo — ImpactoEterno (@ImpactoEterno) March 11, 2026

Това не е първият път, в който Роби използва образите си като вдъхновение за своите публични появи. Преди три години тя се превърна в истинска „Барби“, докато промотираше хитовата лента от 2023 г., в която изигра ролята на едноименната кукла.