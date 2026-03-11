Любопитно

Сбогом, Барби! Марго Роби неузнаваема с нова прическа в Париж

Марго Роби изненада с нова прическа „боб“ и бретон по време на ревюто на Chanel в Париж. Звездата от „Брулени хълмове“ заложи на изчистена визия и естествен грим, пренасяйки готическия шик от новия си филм директно на червения килим.

11 март 2026, 11:54


Н о сериозно, има ли нещо, което Марго Роби не може да направи?

35-годишната звезда от „Брулени хълмове“ дебютира с по-къса прическа по време на Седмицата на модата в Париж. В понеделник, 9 март, тя се появи на ревюто на дамската колекция есен/зима 2026-2027 на Chanel с модерен „боб“ и бретон.

Роби се сбогува с дългите си руси коси, спускащи се по раменете, заменяйки ги с подстрижка, чиято дължина достига едва до ключиците ѝ. На снимките от модното шоу в Париж се вижда, че косата ѝ е оформена в небрежни вълни, допълнени от разрошен бретон, подстриган до нивото на веждите. Цветът остава в характерния за нея рус нюанс, с естествено преливащи се златисти кичури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тоалетът на актрисата беше едновременно семпъл и шикозен. Тя заложи на прозрачен бял потник с дълбоко деколте, който подчертаваше изящната ѝ фигура, съчетан с подходящ сутиен, загатнат под материята.

Звездата комбинира свободния топ с широки дънкови панталони, които покриваха обувките ѝ – двуцветни токчета в кафяво и черно, завършващи визията. Като аксесоари Роби избра сива чанта със сребърна верижка и носеше шал в ръка. Тя предпочете да не прекалява с бижутата, ограничавайки се до няколко миниатюрни обеци, които дискретно се подаваха под новата ѝ прическа.

Цялостният „бюти“ облик на Роби също бе сведен до минимум – тя заложи на напълно естествен грим, завършен с нежен руж върху устните.



Появата на актрисата на Седмицата на модата в Париж се случва в разгара на престурнето за филма „Брулени хълмове“. От януари насам тя привлича вниманието с готически и шикозни визии, вдъхновени от XVIII век, заедно със своя колега Джейкъб Елорди. Актрисата, която влиза в ролята на Катрин Ърншоу в адаптацията на Емералд Фенъл, умело пренася готическата и романтична атмосфера на епохата върху червения килим, съчетавайки темите на филма с чист холивудски блясък.

Това не е първият път, в който Роби използва образите си като вдъхновение за своите публични появи. Преди три години тя се превърна в истинска „Барби“, докато промотираше хитовата лента от 2023 г., в която изигра ролята на едноименната кукла.

Източник: people.com    
Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 20 минути

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Свят Преди 26 минути

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

България Преди 1 час

<p>Когато кралят и премиерът са под напрежение - &quot;златният триъгълник&quot;&nbsp;държи държавата</p>

Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Свят Преди 1 час

Дан Йорк-Смит, Антония Ромео и Клайв Олдъртън формират "златния триъгълник" на британската държава, като осигуряват стабилността на управлението по време на скандала с Епстийн

Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки

Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки

Любопитно Преди 1 час

Шеф Ангелов и претендентите в Кухнята на Ада гостуват в Кюстендил

Деси Травълс и 100 държави: Нейните тайни как да пътуваме безопасно и да се връщаме здрави

Деси Травълс и 100 държави: Нейните тайни как да пътуваме безопасно и да се връщаме здрави

Любопитно Преди 1 час

Десислава Иванова е един от най-следваните в социалните мрежи у нас инфлуенсър, пътешественик и авантюрист

„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44

„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44

Любопитно Преди 1 час

Гуен Стефани сподели за „религиозното чудо“ да зачене сина си Аполо по естествен път на 44 години. Певицата разказа как молитвите на сина ѝ Кингстън са били чути, докато в момента медиите следят слуховете за криза в брака ѝ с Блейк Шелтън.

<p>Внимание: Вече виждаме данъците си в евро. Как да ползваме готовата декларация от НАП?</p>

НАП пусна предварително попълнените декларации: Проверете какви доходи са описани на ваше име

България Преди 1 час

Проверете автоматично въведените суми от хонорари, наеми и онлайн продажби: Ето как да подадете декларацията си за минути и какво трябва задължително да коригирате

Макс Александър

Златно сърце и шевна машина: Малкият Макс превзе Париж с рокли от парашути

Любопитно Преди 1 час

На 10 години Макс Александър току-що стана най-младият моден дизайнер в историята, представил колекция на Седмицата на модата в Париж. Сред рециклираните модели има рокля, направена от френски военен парашут и винтидж сари, което той е „преработил“

Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

България Преди 1 час

,

Звездата от "Изгубени" Матю Фокс разкри защо е напуснал Холивуд за десетилетие

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от хитовия сериал „Изгубени“ разкрива емоционалните причини за дългото си отсъствие от екрана и споделя детайли за новата си роля в подпродукцията на „Йелоустоун“ – „Медисън“

Дъблин, Ирландия

БезГранично: Островът на възможностите или защо Ирландия е новата Мека за бизнеса

БезГранично Преди 2 часа

Ирландия затвърждава позицията си на водещ европейски икономически център през 2026 г., съчетавайки стабилна регулаторна рамка с изключително благоприятна среда за иновации

<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Свят Преди 2 часа

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

България Преди 2 часа

Защо не са били предприети действия срещу нея, ако е имало доказателства за подкуп, попита Янкулов

Снимката е илюстративна

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Свят Преди 2 часа

Случаят на 42-годишния Томи Линч вдигна на крак дузина лекари и го постави на кислород, преди една обикновена спиртна кърпичка да разкрие абсурдния му гаф

Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Свят Преди 2 часа

Въздушният трафик функционира нормално

