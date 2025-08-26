България

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

При инцидента загина жена, а четирима души бяха ранени

26 август 2025, 09:07
С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе
След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело
Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне
Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя
Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)
Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг
Родилка почина в болница в Русе

Родилка почина в болница в Русе
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

К ак се е стигнало до трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта? При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, ударила се в микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол – 2,24 промила. 24-годишният мъж е задържан за 72 часа, повдигнато му е обвинение.

И хората в буса, и мъжът, който се врязал в тях, се връщали от тържество. Младият мъж на своя глава се качил да шофира, след като употребил голямо количество алкохол. Освен буса, по неофициална информация той е ударил още две коли.

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

„Детето ми е най-здраво. Аз съм със средна телесна повреда, а съпругът ми не е в добро здравословно състояние, но без опасност за живота”, разказа Силвена Илиева. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си. Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.

„Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това отново в лявата. Тя е на 5 г. - слънчево, лъчезарно детенце. Всичко се случи за части от секундата. Впоследствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си само как пищях да извадят детето, после ми се губят моменти”, разказва Силвена в ефира на NOVA.

Източник: NOVA    
Катастрофа Алкохол зад волана Пиян шофьор Севлиево и Габрово Загинала жена Ранени Пътен инцидент Висока скорост Обвинение Микробус
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Зряла като смокиня

Зряла като смокиня

С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
На море с куче: няколко практични съвета

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 23 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 23 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Свят Преди 1 час

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на огъня

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Свят Преди 1 час

Ако са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 2 часа

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Свят Преди 2 часа

Той обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 2 часа

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Любопитно Преди 2 часа

Звучи шантаво, но една лека закуска може да ви помогне да живеете по-дълго

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

Технологии Преди 2 часа

Мъск смята, че двете компании вредят на Grok и конкуренцията

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Свят Преди 2 часа

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

България Преди 2 часа

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 11 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 11 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 12 часа

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Свят Преди 12 часа

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

България Преди 13 часа

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

6 храни, с които да прекаляваш без да надебеляваш

Edna.bg

Сексскандал разтърси Алкмаар преди реванша на Левски

Gong.bg

Най-красивата футболистка ще радва феновете в САЩ

Gong.bg

"Крещях да извадят детето ми": Говори една от ранените при тежката катастрофа край Севлиево

Nova.bg

Най-безопасните страни в света за 2025 г. (СНИМКИ)

Nova.bg