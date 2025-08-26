"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

К ак се е стигнало до трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта? При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, ударила се в микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол – 2,24 промила. 24-годишният мъж е задържан за 72 часа, повдигнато му е обвинение.

И хората в буса, и мъжът, който се врязал в тях, се връщали от тържество. Младият мъж на своя глава се качил да шофира, след като употребил голямо количество алкохол. Освен буса, по неофициална информация той е ударил още две коли.

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

„Детето ми е най-здраво. Аз съм със средна телесна повреда, а съпругът ми не е в добро здравословно състояние, но без опасност за живота”, разказа Силвена Илиева. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си. Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.