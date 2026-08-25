България

Пиреха промени в Закона за държавния служител на извънредно заседание

На дневен ред са промени в Закона за държавния служител и мерки, свързани с ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 19 минути / 25 август 2026, 07:07
Деца на 10 години замеряли коли с бетонни парчета в София

Деца на 10 години замеряли коли с бетонни парчета в София
Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година

Демерджиев: Заглушителят в Драгалевци е работил повече от година
Министърът на отбраната: Иран проведе хибридна операция с помощта на български политици

Министърът на отбраната: Иран проведе хибридна операция с помощта на български политици
Свлачището край Пампорово продължава да блокира важен път, застрашен ли е зимният сезон

Свлачището край Пампорово продължава да блокира важен път, застрашен ли е зимният сезон
Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените
Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“
Бедствие в Струмяни: Коритата на реките Шашка и Злинска река преляха, разрушени са мостове

Бедствие в Струмяни: Коритата на реките Шашка и Злинска река преляха, разрушени са мостове
Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

Д епутатите приеха на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, за да се гарантира усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител бе внесен от Министерски съвет (МС) на 22 юли и приет на първо четене на 29 юли. 

Председателят на парламента Михаела Доцова мотивира решението си за свикването на извънредно заседание с аргумента, че „Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок", отбелязвайки, че „крайните срокове, които изтичат към 31 август, обхващат не само приемането на законовите промени, но и подготовката на съответния подзаконов нормативен акт, както и неговото обнародване в „Държавен вестник"

Извънредното заседание, което започна в 14:00 ч., беше открито с изпълнение на химните на Република България и на Европейския съюз.

Първа точка в дневния ред е второто четене на промените в Закона за държавния служител, свързани с ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред приетите промени е въвеждането на тестове за почтеност в държавната администрация. Законит трябва да влезе в сила окончателно до края на месеца, за да може страната ни да изпълни поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост.

От конституирането на настоящия парламент на 30 април до 31 юли депутатите са приели нов антикорупционен закон и промени в още пет закона, свързани с изпълнението на ангажиментите по ПВУ.

Правната комисия прие тест за почтеност за държавните служители на рискови постове

Мерките засягат служители, заети с провеждането на обществени поръчки, управлението на публични средства, както и управлението на държавна или общинска собственост.

Председателят на ресорната парламентарна комисия Янка Тянкова представи доклада в пленарна зала.

С промените се предвижда длъжностите в държавната администрация с висок корупционен риск да се заемат след успешно преминаване на тест за почтеност, като успешно издържаният тест ще бъде валиден 3 години и в този период кандидатът ще може да участва в други процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск без да преминава нов тест, а при неуспешен резултат лицето няма да има право да кандидатства за подобна длъжност в продължение на 1 година от датата на съобщаване на резултата. 

По време на дебата Олга Борисова от „Прогресивна България" каза от парламентарната трибуна, че превенцията на корупцията е централен елемент от модернизацията на държавния апарат. По думите ѝ предложеният механизъм не е субективен филтър, а превантивен инструмент за интегритет.

Според Рая Назарян от ГЕРБ-СДС законопроектът е важна реформа по ПВУ, изискване и по препоръките в процедурата по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ангажимент и по европейски директиви. „Но по-важното е, че се въвежда антикорупционна мярка, която цели повишаването на доверието в институциите чрез въвеждане на гаранции относно почтеността на служителите в държавната администрация", добави тя и посочи, че за първи път се въвежда в националното законодателство прилагането на тестове за почтеност за заемане на длъжности, които са определени като такива с висок корупционен риск, като законът правилно и изчерпателно ги изброява.

След това, обаче, Назарян отбеляза, че в редица текстове започва изброяването на изключения от правилото и се поставя под въпрос именно ефективността, прилагането и провеждането на целта на този закон и на тази реформа.

„Упълномощени служители, преназначени служители, служители по заместване, служителите, които заемат вече длъжности с корупционен риск към дата на влизане на закона, както и всички служители, които участват в процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск преди и след влизане в сила на закона, са освободени от полагането на тест за почтеност", обърна внимание тя и посочи, че в закона не е предвидена нито една хипотеза докога ще важат тези изключения и не е предвиден нито един момент дали някога ще преминат тези тестове за интегритет, които със закона се въвеждат като абсолютно задължителни за заемането на тези специфични позиции в държавната администрация.

Председателят на ПГ на „Демократична България" (ДБ) Надежда Йорданова заяви, че ще подкрепят предложенията в параграф 5 и параграф 8, с които съответно се подобрява режимът за стажуване в държавната администрация и се въвежда дългоочакваната възможност държавните служители в определени случаи до 2 дни от работната седмица да могат да работят дистанционно, тъй като това са добри решения, които ще повишат атрактивността на държавната служба и ще позволят на младите хора по-лесно да служат на обществото.

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

„В българското общество имаме проблем с корупционните практики и това не е само усещане на думи – както често спорим с колегите от ГЕРБ, това е сериозен проблем, така че въвеждането на превенция, на допълнителни гаранции за това, че хората, които вземат решения за разходването на милиони от парите на данъкоплатците, вземат дългосрочни решения, които са структуроопределящи за цялото българско общество, трябва да бъдат приети, защото го дължим на българското общество", каза тя и съобщи, че ДБ ще подкрепят теста за почтеност и кръга на лицата, които са определени като длъжности с висок корупционен риск.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ (ПП) е очаквал „да има стойностни предложения по същество за промяна в приетия на първо четене законопроект“. „Проблемните текстове въобще не са третирани и това е моето голямо притеснение“, каза той и обърна внимание, че никой в зала не знае какво ще представлява този тест за почтеност, но днес ще приемат промените на второ четене и промените ще влязат в сила до 31 август. 

Депутатът постави и въпросите: „Ще изпълним указания по ПВУ, ама ще изпълним ли върховенството на правото, ще изпълним ли правната предвидимост, ще получим ли правна стабилност по този начин? Няма. Каква е границата между тест за почтеност и психологическо изследване? Какво, всъщност, представлява отрицателният резултат? А как се формира положителният резултат от теста? Как се определя прагът за успешно преминаване? Какъв е допустимият процент на грешка?“ 

Величков добави още, че отрицателният резултат води до много тежки последици за кандидатите. 

„Този закон се приема, за да се взимат едни 200 – 300 млн. евро от Европейската комисия (ЕК) по ПВУ“, смята Тома Биков от ГЕРБ-СДС и отправи обвинения към управляващото мнозинство, че приема „формално“ промените в закона. 

Той е категоричен, че никаква борба с корупцията не се води по този начин. „Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подложи, ама той пък, ако не го издържи, тогава шефовете му ще решат дали да го оставят. Това какво е – от пусто в празно. Аз няма да подкрепя нито един текст от този закон, защото той е смешен“, каза  Биков. 

Колегата му от ГЕРБ Георг Георгиев също отбеляза, че е нелепо тест да се попълни и някой на база на това да прецени кой е надежден и кой не.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Закон за държавния служител План за възстановяване и устойчивост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пиреха промени в Закона за държавния служител на извънредно заседание

Пиреха промени в Закона за държавния служител на извънредно заседание

Огромен военен самолет на САЩ в Москва, Кремъл не знаел

Огромен военен самолет на САЩ в Москва, Кремъл не знаел

Ескалация: Тръмп иска да преименува езерото Онтарио, Канада плаши със спиране на тока

Ескалация: Тръмп иска да преименува езерото Онтарио, Канада плаши със спиране на тока

Трагедия в небето: Мъж почина от студ и липса на кислород в колесника на самолет

Трагедия в небето: Мъж почина от студ и липса на кислород в колесника на самолет

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

Разбиха канал за подводен трафик на дрога край Бургас

България Преди 33 минути

Антимафиотите са установили и нов начин за прехвърляне на наркотиците - под вода

Момиче с комоцио от паднал клон във Варна, майка му ще съди Общината

Момиче с комоцио от паднал клон във Варна, майка му ще съди Общината

България Преди 53 минути

Момичето е с мозъчно сътресение и в шок

<p>Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)</p>

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Технологии Преди 1 час

Не променяш нещо, което работи. Subaru са праволинейни в този житейски закон, затова и шестото поколение на Forester залага на основните ценности на марката

ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“

ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“

България Преди 2 часа

ЕСПЧ определя случая като част от системен проблем и настоява България да промени законодателството с

Разследват блудство с малолетно дете в Струмяни

Разследват блудство с малолетно дете в Струмяни

България Преди 2 часа

Досъдебното производство е образувано след подаден сигнал

Ново тревожно явление в TikTok: Снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Ново тревожно явление в TikTok: Снимане на екстремно шофиране в крадена кола

Свят Преди 2 часа

Предизвикателството „joyriding“ кара тинейджъри да крадат коли, да се снимат с висока скорост и да постват в социалната мрежа за лайкове

,

Как да се събуждаме без аларма: Експеримент, който променя съня

Любопитно Преди 2 часа

Едноседмичен експеримент показва как проста промяна в вечерните навици и излагането на утринна светлина могат да ни научат да се събуждаме естествено без аларма. Вижте съветите на водещи сомнолози за рестарт на циркадния ритъм

Русия удари товарен кораб с военни стоки за Украйна край Одеса

Русия удари товарен кораб с военни стоки за Украйна край Одеса

Свят Преди 2 часа

Москва съобщи и за унищожени 148 украински дрона през нощта и за превземането на село в Донецка област

Фридрих Мерц

Нов дрон с експлозив е открит край летището в Лайпциг

Свят Преди 2 часа

Първият безпилотен апарат беше намерен на 5 август с устройство, чийто детонатор очевидно не е сработил

КЗК проверява концентрацията на над 1 млрд. лв. за помощни средства за хора с увреждания

КЗК проверява концентрацията на над 1 млрд. лв. за помощни средства за хора с увреждания

Свят Преди 2 часа

Над 1,4 млрд. лв. публичен ресурс са били изплатени през 2024 - 2025 г., като значителна част е концентрирана в малък брой доставчици.

Пожар избухна край Кавала: Огнеборци гасят огъня по земя и въздух

Пожар избухна край Кавала: Огнеборци гасят огъня по земя и въздух

Свят Преди 3 часа

В операцията са включени десетки пожарникари, самолети и хеликоптери, следи се и с дрон с термална камера

Нови правила за университетите: Ограничават ръста на студентските такси

Нови правила за университетите: Ограничават ръста на студентските такси

България Преди 3 часа

Комисията по образование прие на първо четене промени, които предвиждат по-голяма предвидимост на таксите и повече свобода за университетите

Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември

Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември

България Преди 3 часа

Проф. Георги Вълчев заяви, че вариантът за старт на 14 септември не може да бъде приет, тъй като законът определя 15 септември като начало на учебната година

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Сирия след „черния списък“: Какво печели страната от решението на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Вашингтон отваря вратата за инвестиции и връщане на Дамаск към световната икономика, но пред новото сирийско ръководство остават сериозни предизвикателства

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

На "сафари" за хора: Как руската армия тероризира Херсон

Свят Преди 3 часа

Жителите на Херсон ежедневно се борят за оцеляване под ударите на руските дронове, които организират "лов на хора", превръщайки ги в подвижни мишени

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

България Преди 3 часа

Полицията е предотвратила подготвян грабеж на частен дом във Видин

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Светлин Митев: "Ако се падна в отбор с бившата ми Ваня, ще бъде доста интересно”

Edna.bg

Дара: Аз съм истинско балканско момиче

Edna.bg

Александра Фейгин влиза в сезона с нов звезден екип

Gong.bg

Обзор на кръга в efbet Лига (6 кръг, 25.08.2026)

Gong.bg

Три оставки в Здравното министерство заради липса на застраховки на линейките и колите на РЗИ

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи и градушки за 6 области в сряда

Nova.bg