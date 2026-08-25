България

ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“

ЕСПЧ определя случая като част от системен проблем и настоява България да промени законодателството с

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 15:19
ЕСПЧ осъди България за събарянето на ромските домове в „Орландовци“
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че България е нарушила правото на личен и семеен живот при разрушаването през 2023 г. на домовете на 56 души от ромската махала в столичния квартал „Орландовци“. Съдът посочва, че засегнатите не са имали реална възможност да оспорят събарянето, нито е била направена предварителна оценка на последиците за тях и семействата им.

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ЕСПЧ определя случая като част от системен проблем и настоява България да промени законодателството си: хората, чиито домове са застрашени от премахване, трябва да имат достъп до съд и възможност да поискат проверка дали събарянето е законно и съразмерно, дори когато не притежават официални документи за собственост или друго формално право върху имота.

Според Съда това е четвърти случай, при който се установява сходно нарушение в България. ЕСПЧ критикува практиката на българските съдилища да отказват пълноценен контрол върху съразмерността на събарянията, когато засегнатите не могат да докажат законово основание да обитават съответните постройки.

Съдът изразява и „сериозна тревога от гледна точка на върховенството на правото“ заради действията на институциите в София. Според решението главният архитект на столицата е давал неясна и подвеждаща информация за намеренията за събаряне както на засегнатите жители, така и на омбудсмана. Процедурите, довели до разрушаването на домовете, според ЕСПЧ са изглеждали законосъобразни само формално, тъй като засегнатите хора са били изключени от административните производства и впоследствие не са получили ефективна съдебна защита.

Случаят започва през юни 2023 г., когато жителите на махалата са уведомени, че домовете им ще бъдат премахнати. Част от тях търсят помощ от Българския хелзинкски комитет и 14 души подават искания до Административния съд в София за защита срещу действията на район „Сердика“. Съдът обаче ги отхвърля с мотива, че няма доказателства общината да възнамерява да разруши конкретните им жилища.

На 25 юли главният архитект на София издава 57 заповеди за премахване на незаконни постройки. Засегнатите жители не са уведомени за тях и не получават възможност да участват в процедурата. На 9 август почти всички постройки са разрушени. Опитите на част от хората да получат спешна съдебна защита отново са отхвърлени.

В деня на събарянето БХК сезира ЕСПЧ, който на следващия ден разпорежда на България да спре разрушаването и да осигури алтернативно настаняване на уязвимите хора. Към този момент обаче значителна част от домовете вече са били унищожени. Някои от останалите без жилища семейства впоследствие са настанени временно във фургони и други обекти с лоши битови условия.

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По делото пред ЕСПЧ са се обърнали общо 56 души. Според адв. Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет решението има значение далеч отвъд „Орландовци“, тъй като според нея Съдът ясно е посочил необходимостта от промяна на закона, така че никой да не може да бъде лишен от дома си без реален достъп до съд и проверка за съразмерност.

Редактор: Николай Киров
Източник: БХК    
ЕСПЧ Права на човека Орландовци
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