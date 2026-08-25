КЗК проверява концентрацията на над 1 млрд. лв. за помощни средства за хора с увреждания

КЗК започна проверка за концентрация на публични средства при медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания. За 2024–2025 г. НЗОК е изплатила над 400 млн. лв. за медицински изделия и над 1 млрд. лв. за помощни средства и свързани изделия.

Предварителните данни сочат ограничена конкуренция: при медицинските изделия основната част от средствата се получава от по три компании в болничната и извънболничната помощ, а при помощните средства – от около десет доставчици. КЗК е получила над 10 сигнала за бариери пред фирмите, проблеми с ремонтите и ограничения пред избора на пациентите.

Комисията ще анализира правилата на НЗОК и влиянието им върху пациентите, включително дали нормативни и административни изисквания ограничават конкуренцията и достъпа до изделия. Ще бъдат потърсени становища от институции, бизнеса и пациентски организации, за да се предложат мерки за по-ефективно използване на публичния ресурс.

НЗОК ограничава конкуренцията на медицински изделия

КЗК проверява защо стотици милиони левове за медицински изделия и над 1 млрд. лв. за помощни средства за хора с увреждания се концентрират в ограничен брой доставчици. Това съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

Комисията е образувала производство за оценка на правилата, по които с публични средства от НЗОК се заплащат медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, високоспециализирани апарати и уреди за индивидуална употреба, както и помощни средства и съоръжения за хората с увреждания.

За 2024–2025 г. НЗОК е платила над 400 млн. лв. за медицински изделия, а изплатените на търговци на дребно средства за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания надхвърлят 1 млрд. лв.

Предварителното проучване на КЗК е установило потенциални проблеми, свързани с концентрацията на публичен ресурс в малък брой доставчици, намаляването на броя на фирмите на пазара и наличието на нормативни и административни бариери пред конкуренцията.

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По данни на НЗОК при медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-голям дял от средствата получават само по три фирми във всяка от двете групи. При помощните средства за хора с увреждания основната част от публичния ресурс се разпределя между около десет компании.

До КЗК са постъпили над 10 сигнала от заинтересовани лица за ограничаване на броя на фирмите, прекомерни изисквания, затруднения при ремонта на помощни средства и ограничения пред избора на пациентите. Според част от сигналите малки и средни производители на помощни средства по индивидуална мярка са били изтласкани от пазара в цели региони.

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Комисията ще проверява и дали условията в процедурите на НЗОК ограничават участници на пазара и намаляват конкуренцията, както и дали това може да се отразява негативно върху пациентите, иновациите и качеството на изделията.

Ще бъде анализиран и начинът, по който НЗОК разходва публичния ресурс, включително въпросът дали изключването на договарянето за медицински изделия и помощни средства от Закона за обществените поръчки е обосновано и съответства на европейските правила.

Особено внимание ще бъде отделено на риска хората с увреждания да нямат реален избор или достъп до необходимите изделия и услуги в близост до мястото, където живеят.

В рамките на производството КЗК ще изиска становища от държавни институции, бизнеса, пациентски организации и организации на хората с увреждания. Целта е да бъдат предложени мерки за по-добра конкуренция и по-ефективно използване на публичния ресурс.