Трагедия в небето: Мъж почина от студ и липса на кислород в колесника на самолет

Н еидентифициран мъж, открит в колесника на самолет на британското летище „Гетуик“, е починал в резултат на екстремен студ и липса на кислород. Това стана ясно по време на съдебното изслушване по случая, съобщи BBC.

Корнер Джоузеф Търнър откри разследването в съда в Хоршам за смъртта на мъжа, чиято самоличност все още остава напълно неизвестна.

Тялото е намерено в отделението за колесниците на самолет на авиокомпанията Air Arabia, пристигнал от Танжер, Мароко. Находката е направена от наземно техническо лице по време на рутинни проверки на самолета непосредствено след кацането. Смъртта е констатирана на място от пристигналите спешни екипи.

Man died of extreme cold in plane landing gear https://t.co/mtmyL6rXJr — BBC News (World) (@BBCWorld) August 25, 2026

Резултати от аутопсията

Резултатите от извършената аутопсия показват, че смъртта е настъпила в следствие на:

Сърдечен арест

Хипоксия (остър недостиг на кислород)

Хипотермия (тежко измръзване)

Съдебният лекар Търнър заяви, че условията в отделението за колесниците по време на полет са изключително сурови, с минусови температури и минимални нива на кислород, поради което има всички основания да се смята, че смъртта е настъпила при неестествени обстоятелства.

Официални реакции

Още по време на инцидента говорител на летище „Гетуик“ потвърди случая: „Спешните служби на летището се отзоваха на сигнал за самолет на Air Arabia след кацането му. Намерено е тяло, а нашите екипи оказаха пълно съдействие на полицията и съдебните власти“.

Случаят и пълното разследване за установяване на самоличността на мъжа са отложени за следващата година.