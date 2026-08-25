Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември

Н овата учебна година ще започне на 15 септември, потвърди министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев. Той направи изявлението пред БТА и БНР след заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Няма да участваме в този фарс“: Учителският синдикат е против учебната година да започне на 14 септември

Така въпросът около датата за първия учебен ден е решен, след като през последните дни се обсъждаше възможността учебната година да започне още на 14 септември.

„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни Вълчев.

Той уточни, че 15 септември е законово определената дата за началото на учебната година.

„Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване и учебната година ще бъде открита на 15 септември“, подчерта министърът.

Кога ще бъде обявен графикът за учебната година

Очаква се през тази седмица Министерството на образованието и науката да публикува официалния график за учебното време през новата учебна година.

Документът ще определи и датите на ваканциите, както и останалите периоди от учебния процес.

Срокът за обсъждане на предложенията за разпределението на ваканциите през следващата учебна година изтече на 21 август.

Само дни по-рано министър Вълчев заяви, че ще бъдат разгледани всички разумни предложения, преди да бъде взето окончателното решение.

Имаше предложение за 14 септември

Темата за по-ранен старт на учебната година беше повдигната заради календара през 2026 г. 14 септември се пада понеделник, докато 15 септември е вторник.

Предложението предизвика дискусия сред родители, учители и синдикати.

От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично се обявиха против учебната година да започне на 14 септември. От организацията посочиха, че не подкрепят промяната на традиционната дата.

В крайна сметка обаче спорът беше решен от действащото законодателство.

15 септември остава първият учебен ден за 2026/2027 учебна година.