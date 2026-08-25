България

Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември

Проф. Георги Вълчев заяви, че вариантът за старт на 14 септември не може да бъде приет, тъй като законът определя 15 септември като начало на учебната година

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 14:00
Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември
Източник: БТА

Н овата учебна година ще започне на 15 септември, потвърди министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев. Той направи изявлението пред БТА и БНР след заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Няма да участваме в този фарс“: Учителският синдикат е против учебната година да започне на 14 септември

Така въпросът около датата за първия учебен ден е решен, след като през последните дни се обсъждаше възможността учебната година да започне още на 14 септември.

„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни Вълчев.

Той уточни, че 15 септември е законово определената дата за началото на учебната година.

„Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване и учебната година ще бъде открита на 15 септември“, подчерта министърът.

  • Кога ще бъде обявен графикът за учебната година

Очаква се през тази седмица Министерството на образованието и науката да публикува официалния график за учебното време през новата учебна година.

Документът ще определи и датите на ваканциите, както и останалите периоди от учебния процес.

Срокът за обсъждане на предложенията за разпределението на ваканциите през следващата учебна година изтече на 21 август.

Само дни по-рано министър Вълчев заяви, че ще бъдат разгледани всички разумни предложения, преди да бъде взето окончателното решение.

  • Имаше предложение за 14 септември

Темата за по-ранен старт на учебната година беше повдигната заради календара през 2026 г. 14 септември се пада понеделник, докато 15 септември е вторник.

Предложението предизвика дискусия сред родители, учители и синдикати.

От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично се обявиха против учебната година да започне на 14 септември. От организацията посочиха, че не подкрепят промяната на традиционната дата.

В крайна сметка обаче спорът беше решен от действащото законодателство.

15 септември остава първият учебен ден за 2026/2027 учебна година.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Димитрина Ветова    
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