Пожар избухна край Кавала: Огнеборци гасят огъня по земя и въздух

П ожар избухна в район с ниска растителност в местността Вриси, в община Пангео, край Кавала в Северна Гърция.

В гасенето са мобилизирани 34 пожарникари с осем противопожарни автомобила, както и две пехотни групи на специализираните противопожарни подразделения ЕМОДЕ – 2-ри и 21-ви.

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Огънят се атакува и от въздуха - в операцията участват два самолета и два хеликоптера.

Община Пангео също подпомага действията на пожарникарите, като е осигурила водоноски за доставяне на необходимото количество вода.

Районът се наблюдава непрекъснато с дрон, оборудван с термална и оптична камера, за да бъдат откривани своевременно евентуални нови огнища.

На място е изпратен и специализиран екип от Кавала, който трябва да установи причината за възникването на пожара.

Към момента няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.